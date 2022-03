Krigen er også NATOs skyld

Flere ældre Ekstrablads-læsere mener, at EU og især NATO har provokeret Rusland til at føre krig. Og der er findes faktisk også politikere, der mener at NATOs vokseværk har en del af ansvaret for russernes invasion af Ukraine.

- Hvis Vesten ikke havde været så forblændet af sin egen ideologi, havde man ikke bare udvidet NATO igen og igen.

- Og slet ikke forsøgt at trække Ukraine og Georgien ind i NATO – noget som selvfølgelig ville være uacceptabelt for Rusland, der dermed fik en alliance, som de anser for fjendtlig, lige ind i baghaven.

Begge parter har været aggressive

Sådan skriver Marie Krarup - tidligere DF'er - i et indlæg i mediet Ræson om den russiske invasion i Ukraine. I indlægget kalde hun invasionen en forbrydelse, som Putin har ansvaret for. Men hun skriver også, at det også er Vestens og Danmarks skyld, at han er endt med at træffe beslutningen om at gå i krig.

Der er en stormagtsvinkel

Og Marie Krarup er ikke den eneste danske politiker, der synes ansvaret for krigen, ikke kun ligger hos Putin.

- Der er jo en stormagtsvinkel på det her, hvor Nato og USA spiller en meget stor rolle, fordi de har oprustet og presset Rusland meget tilbage.

- Nato har ekspanderet mod øst, siger siger Enhedslistens Mikkel Herfort i dag til Jyllandsposten. Herfort - det selv har været Ukraine som valgoperatør, mener at NATO er dybt skadelig. Og USAs socialister - der ifølge Dailymail har medie-darlings som Bernie Sanders og Alexandria Ocasio-Cortez som medlemmer - gik lørdag ud med denne opfordring:

Stop imperialistisk ekspansionisme

- (Vi i) Demokratiske Socialister i USA opfordrer igen USA om at trække sig ud af NATO og afslutte den imperialistiske ekspansionisme, der satte scenen for denne konflikt.

- Vi opfordrer antikrigsaktivister i USA og over hele verden til at modsætte sig voldelige eskalationer, kræve en varig diplomatisk løsning og understrege det afgørende behov for at acceptere enhver og alle flygtninge som følge af denne krise, skriver de amerikanske socialister, der iøvrigt mener, at den herskende klasse er ved at bygge en ny verden miilitarisme, imperialisme og krig. Og at socialister har pligt til at bygge et alternativ.

Læsere enige

De seneste dage har nationen! fået opkald om invasionen af Ukraine fra især ældre læsere, der kan huske 2. verdenskrig. De mener - som politikerne ovenfor - at NATO-udvidelserne har en stor del af skylden for situationen.