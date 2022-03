Krigs-plan: Øl-stop i Danmark

- Hvis det går helt galt, så kører vi produktionen ned og står stille i en måned. Og så går vi i gang igen,

- Så må vi leve uden øl i en periode.

- Og det er vist ikke noget problem i forhold til det, der sker for menneskerne i Ukraine.

59 firmaer kan få lukket for gassen

Sådan siger Claes Fuglsang, teknisk direktør i virksomheden Sophus Fuglsang Export-Maltfabrik i Haderslev til DR Nyheder Penge om at stå den liste Energistyrelsen har lavet har lavet over store gasforbrugere. Gasforbrugere, der er de første, der får kappet forsyningen, hvis Putin beslutter at lukke for gas til Europa.

- Da Tyra-feltet er under renovering frem til sommeren 2023, forsynes de danske gasforbrugere og virksomheder i dag med gas importeret fra det centraleuropæiske gasmarked, mens 25 pct. af forbruget dækkes af den hjemlige biogasproduktion.

Akut mangel - så har vi nødtiltag

- Den gas, danske forbrugere importerer gennem rørledningerne over den dansk-tyske grænse, er et mix af den gas, der flyder i det europæiske gasnet, dvs. gas fra Norge, Rusland, Holland, Nordafrika m.fl.

- Ved en akut mangel på gas kan myndighederne iværksætte forskellige nødtiltag for at leve op til EU’s krav om at sikre forsyningen, skriver styrelsen, og et at tiltagene er altså at lukke for de såkaldt 'ikke-beskyttede kunder'. På listen er der navne som Arla, Novo Nordisk, Carlsberg, Royal Unibrew, og Harboe Bryggeri - plus altså maltfirmaet - men hvad tænker du? Og synes du vi skal vente på at Putin måske lukker - eller skal vi selv stoppe gas-importen, der giver Rusland store indtægter for tiden?

Tonnys Putin-protest: Lidt koldt

Truer Putin med sutsko