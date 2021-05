Krigsskibe virkede: Franske fiskere sejler hjem

- Det her er ikke en krigshandling.

- Det er en protest.

Sådan siger Dimitri Rogoff, som repræsenterer en gruppe af franske fiskerbåde, der i dag samlede sig foran indsejlingen til øen Jerseys store havneby, nu til nyhedsbureauet AP.

To britiske og to franske flådefartøj patruljerer lige nu i farvandet ved øen Jersey, hvor franske fiskere har protesteret over nye regler for fiskeri. Foto: Jersey Evening Post/SWNS/Ritzau Scanpix

41 søgte - 17 fik nej

De franske fiskere er frustrerede over de nye fisketilladelser, de pga brexit skal søge hos øens regering. Og i går sendte Storbritannien to flådefartøjer afsted, for at sikre god ro og den på havet omkring øen, der hører under den britiske krone, men ligger cirka 25 kilometer fra det franske fastland.

To britiske og to franske flådefartøjer

Frankrig har også sendt to patrujlebåde til farvandet, ligesom den franske marineminister har truet med at lukke for øens elekticitet, hvis ikke der bliver fundet en løsning.

For at få en fisketilladelse skal de franske fiskere bl.a. bevise, at de har fisket i farvandet tidligere, og de krav har 17 ud af de 41 både, der søgte om tilladelse, ikke kunnet leve op til, skriver Sky News, der også har talt med Jerseys udenrigsminister, Ian Gorst:

Sådan så der ud i havet ud for Jerseys store havneby Saint Helier tidlgiere dag, hvor op mod 50 franske fiskerbåde protesterede mod nye regler. Foto: Sameer al-Doumy/AFP/Rizau Scanpix

Nu får de ekstra tid

- Vi respekterer absolut de franske fiskeres historiske rettigheder til at fiske i Jerseys farvande, som de har gjort i århundreder.

- Jeg tror, der kan findes en løsning, og vi giver nu ekstra tid, til at de kan bevise det, siger han til Sky News.

