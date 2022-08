Krise: Tyskland satser på A-kraft

Den tyske økonomi har været for afhængig af russisk gas - nu skal atomkraft hjælpe landet videre

- Idiotisk at de lukkede dem ned til at begynde med!

Sådan skriver Marlon B. i en kommentar på Wall Street Journals Facebook-profil om de tre tyske atomkraftværker, der - pga af energikrisens vilde prisstigninger på gas og strøm - nu ser ud til at få lov til at leve videre.

Planen er at lukke dem i år

Tyskland lukkede tre atomkraftværker sidste år. Det var værket Brokdorf i Schleswig-Holstein, Grohnde-værket i Niedersachsen og Gundremmingen C i Bayern.

De sidste tre værker, Isar, Neckarwestheim og Emsland, skulle efter planen lukke i år. De laver tilsammen 4200 megawat - eller næsten ligeså meget strøm som Danmark bruger - og nu hvor prisen på gas er eksploderet og Norge truer med at begrænse eksporten af el til europæiske lande, så er der brug at strøm fra værkerne:

Annonce:

De er sikre nok

- Den tyske regering mener, at to nøglebetingelser, der muliggør en midlertidig forlængelse af levetiden for de tre resterende anlæg ... er opfyldt:

- Tyskland står over for en sandsynlig gasmangel - og reaktorerne kan køre længere uden at det udgør sikkerhedsproblemer, siger tre regerings embedsmænd til Wall Street Journal:

- Reaktorerne er sikre indtil den 31. december. De er naturligvis sikre også efter den 31. december, siger en højtstående regeringskilde, men hvad siger du?

Vil leje brugt atomkraftværk