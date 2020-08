Krisecenter: Træls mand er ikke nok

Forleden fortalte en desperat far her på nationen! om, hvor meget han savnede sine børn - konen havde nemlig forladt ham og taget børnene med på krisecenter. Mange havde ondt af ham, og skrev grimt om konen, men Anja Radeka fra Dansk Kvindesamfunds Krisecentre, synes debatten skal nuanceres.

- Til alle jer der er gået i gang med at angribe ’den onde mor’: I skal vide, at hvis hun er på krisecenter med børnene så er det fordi der er hold i anklagerne om vold.

- Og volden behøver ikke være fysisk vold – vold mod kvinder handler ikke i dens essens om volden men om kontrol og magt over kvinden.

Træls mand er ikke nok

- Et krisecenter er ikke et sted du bare kan tjekke ind på forud for en bopælssag eller hvis du synes din mand er træls at leve sammen med.

- Man kan kun få en plads på et krisecenter hvis man af fagpersonale vurderes at have været udsat for vold.

Sådan indleder Anja Radeka fra Dansk Kvindesamfunds Krisecentre et brev til de 150.000 nationen!-læsere, der onsdag fik et indblik i, hvordan en far, der i sommer oplevede, at hans kone tog på ferie med børnene – og ikke kom hjem – har det.

Se også: Desperat: Kone og børn kom ikke hjem fra ferie

Timelang samtale om vold

Konen er nemlig flyttet på krisecenter, og faren ville gerne undersøges hurtigst muligt, så han kunne få lov til at svare på konens beskyldninger om deres parforhold og hans måde at være far på.

Konen og børnene forlod ham i juli, og nationen! har bedt Familieretshuset svare på, hvor lang tid, der går før sager om samvær bliver behandlet. Deres svar kan du læse nedenfor. Anjas fra krisecentrene fortsætter sit brev således:

- Krisecentre er højt specialiserede institutioner med fagligt kompetent personale. Når en kvinde banker på vores dør, ofte med børn, skal hun igennem en timelang samtale med fagpersonalet hvor hendes voldsoplevelser bliver målt og vejet.

- Hvis fagpersonalet finder hendes voldsoplevelser troværdige og sammenhængende vil hun blive tilbudt en plads.

Kommunen godkender

- Når vi indlogerer en kvinde, skriver vi til hendes bopælskommune at hun er hos os og hvad det er hun fortæller at have været blevet udsat for.

- Så skal kommunen godkende betalingen for opholdet også bliver der tilknyttet en sagsbehandler fra kommunen som vi er i kontakt med.

- Hvis der er børn med på krisecenteret, skal der skrives en underretning til kommunen så de ved børnene er her på krisecenteret og hvad børnene har oplevet.

Og indkalder til partshøring

- Så er det kommunens familieafdelingen som modtager underretning. Når de modtager en underretning, indkalder de forældrene til en samtale for at partshøre dem.

- Partshøring handler om at sikre forældres ret til at blive hørt når der har været en underretning vedr. deres børn. Her kan forældrene give udtryk for hvorvidt de er enig i det der står i underretningen og om de vil tilføje noget.

- Hvis faren, der har skrevet til nationen!, gerne vil se børnene, skal han (som han har gjort) søge kontaktbevarende samvær via Familierets Huset og vente på en afgørelse fra dem.

Familieretshuset bestemmer om han må se børnene

- Det er Familieretshuset der beslutter hvorvidt og hvor meget han må se sine børn og ikke os på Krisecentrene.

- Til hans frustrationer over den lange ventetid på afgørelse så er vi sådan set enige i at sagsbehandlingen fra familieretshuset er for lang på nuværende tidspunkt.

- Det er den også for alle de kvinder og børn på krisecentrene der venter på endelige afgørelser om hvorvidt de kan se deres mor, hvor ofte de skal se deres far osv.

Og der er måneders ventetid

- Vi oplever nøjagtig det samme.

-Til slut skal det siges at der skal meget til førend en voldelig far mister retten til at se sine børn.

- Familieretshuset går meget langt for at sikre så meget samvær mellem forældre og barn som overhovedet muligt, skriver Anja Radeka, og Familieretshuset bekræfter over for nationen!, at der ER lang ventetid:

- I sager om samvær er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for tiden (juni 2020) 13,2 uger.

-Der kan være betydelige variationer fra sag til sag, idet Familieretshuset vil vurdere hver enkelt sag i forhold til, hvordan sagsbehandlingen bedst tilrettelægges med fokus på barnets bedste.

-Hvor lang tid den konkrete sags behandling tager afhænger blandt andet kompleksiteten af familiens forhold og hvilke sagsbehandlingsskridt, der er nødvendige for at sikre en grundig belysning af barnets perspektiv, skriver Famileretshuset, men hvad tænker du?