Krisen er her: Tømrer fyrer syv

- Der har også været alt for meget tryk på byggebranchen.

- Lønninger og priser har taget en himmelflugt, uden lige, og det er medvirkende til den globale inflation vi oplever.

- En opbremsning er ikke til skade for nogen.

Ingen sætter byggerier i gang lige nu

Sådan skriver Erik J. i en kommentar på Nordjyske.dk til den krisemelding en lokal tømrer, der netop har måtte fyre to funktionærer og fem tømrere, fordi 'det hele er bremset op', kom med i går:

- Der er hverken private kunder eller offentlige kunder, der igangsætter byggeri nu, siger tømrer Tom nemlig til avisen, der har talt med andre fra den nordjyske byggebranche, der også melder om kunder, der holder sig tilbage med at lægge ordrer.

Taber penge på at arbejde

Store problemer i virksomhederne

En analyse fra SMV Danmark, der repræsenterer 18.000 små og mellemstore virksomheder, viser samtidig at hver tredje virksomhed inden for bygge- og anlægsbranchen forventer et dårligere eller meget dårligere resultat i 2022 sammenlignet med 2021. SMV Danmark peger især på pris-problemet: Virksomhedernes udgifter til byggematerialer er over de seneste to år steget med 18 procent:

Dejligt hvis man kan få en aftale

- De kraftigt stigende materialepriser giver store problemer ude i virksomhederne, for de gør det svært at spå om de fremtidige priser, når man afgiver tilbud på projekter, der ligger fx seks måneder ude i fremtiden, siger SMV-konsulent Lasse Lundqvist.

Minister: Prøv at ringe til en VVS'er

Men ligesom Erik J ovenfor, mener Maybritt H, at en opbremsning er i orden:

- Det kunne bare være dejligt, hvis det bliver til at få en aftale med en håndværker igen, for os private.

- Og måske til en rimelig pris, skriver Maybritt, men hvad med dig?