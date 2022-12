Krisetegn: Nu vender det

Diesel er nu billigere end benzin - endnu et tegn på, at økonomien bremser op

- Nu vender det. Det vi ser nu er, at efterspørgslen på diesel også falder.

- Det er f.ex. de lastbiler, der kører fladskærme ud til forbrugerne, der ikke har så travlt, som de har haft.

- Og det samme gælder de skibe, der sejler varer til Europa fra Asien.

- Og vi har jo også set, at private danskere kører mindre - og langsommere.

Mærsk advarer: Sorte skyer

Kold vinter kan give højere priser

Sådan siger Cirkle Ks Peter Rasmussen til nationen! om de priser, man skal betale på danske tankstationer i dag. Priser, der er helt omvendt af, hvad de har været længe.

For otte måneder siden steg prisen for en liter diesel således til 17,49 kroner, mens en liter benzin kostede 17,19 kroner. Det var første gang i 16 år, at diesel var dyrere end benzin.

Men i dag er situationen så tilbage, hvor den plejer at være. En liter diesel koster 13.59, mens benzin-kunder skal lægge 20 øre mere pr liter.

- Vi kan selvfølgelig ikke sige, om det fortsætter.

- Lige nu er der tegn på at Kina lukker mere ned pga af corona, og det vil også holde priserne nede.

- Men hvis det bliver en meget kold vinter, så stiger efterspørgslen på fyringsolie, og så vil diesel-prisen følge med, siger Cirkle K-eksperten, men hvad siger du?