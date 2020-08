Kritik af DR: For mange nøgenbilleder

- Ja det var dengang det glade Danmark var frigjort, og fordomsfri, og sexkulturen blomstrede.

- Nu er det hele erstattet med krænkelsekultur, forbud og jantelov.

Jørgen: Frigjorte kvinder var spændende

Sådan skriver Finn P i en af de kommentarer, der er skrevet på DR2's Facebook om første afsnit af tv-dokumentarserien 'Sexobjekt', der handler om de første danske kvinder, der optrådte nøgne i film eller blade - og som på forskellig måde stødte ind i frisindets grænser.



Og Finn er ikke den eneste, der - efter at have set udsendelsen - savner de gode, gamle dage:

- Der (er) en sørgelig 'kropsforskrækkelse' parallelt med pornoficering af kroppen.

Forældre er bange for nøgne kroppe

- Og en bunke forældres der tror at børn ikke bør se andre menneskers nøgne kroppe.

- DET er sørgeligt, skriver Jette N således, og Jørgen P. skriver:

- Ja mænd kunne godt lide de frigjorte kvinder dengang. De var spændende.

Anelsen udbyttende men nydeligt at skue

Politiken har anmeldt første afsnit og peger på, at den seksuelle frigørelse handlede om, at 'det var den mandlige seksualitet, der nød fremme', og at 'kvinderne måtte smide tøjet i frigørelsens hellige navn'. Og at der er lidt for meget nøgenhed i dokumentaren, som du kan se her:

- At fortællingen så serverede lovligt rigeligt med spejderguf til husarerne i form af nøgenbilleder fra ikke mindst den kontroversielle film – hvor Ib Mossin spillede en for datiden frigjort seksualforskende læge over for Anne Grete Nissens indledningsvist bly studine.

- Det forekom faktisk en anelse udbyttende.

- Men bevares, det var da nydeligt at skue, skriver anmelder Henrik Palle, men hvad mener du?