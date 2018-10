Kritik af Knæk Cancers klamme præmier: Miljøsvinske VW og arabiske rejser

- Det er da så klamt, at jeg – for at støtte Knæk Cancer – skal være med til at støtte et land, som støtter Saudi Arabien…

- Jeg har ringet til TV2 og de svarer, at de ikke tager stilling til den slags (damen i omstillingen), men jeg synes det langt ude.

- Følger TV2 og Kræftens Bekæmpelse slet ikke med i, hvad der foregår ude i verden.

Jeg vil ihvertfald ikke støtte med en krone

Sådan lød mandag i nationen!-telefonen, da Preben A ringede for at få gang i en debat om TV2 og Kræftens Bekæmpelses præmiepolitik i forbindelse med den store Knæk Cancer kampagne, der kulminerer i morgen med et kæmpe TV-show på TV2. (Du kan se præmierne her på cancer.TV2.dk)

Og i går ringede Gert så ind. Han var ikke vred over de arabiske rejser - nej, han rasede over, at man kan vinde VW-biler:

- VW er jo – hvis det har forbigået nogens opmærksomhed – et firma, der har snydt med miljø-reglerne.

VW har sikkert været til at give folk cancer

- Det har været en kæmpe skandale, og der er sikkert mange, der har fået kræft pga af VWs fup.

- Og at det firma så får lov til at være med i en cancer-indsamling er da topmålet af idioti.

- De miljøsvin burde selv donere en milliard til kampen mod kræft - jeg vil i hvert fald ikke støtte med en eneste krone, lød det fra Gert.

Og når hele to læsere føler så meget for kræft-indsamlings-præmierne, så tøver nationen! ikke. Og i et fælles svar til Preben A og Gert skriver fundraisingchef Ken H. Andersen, Kræftens Bekæmpelse, og TV 2s Knæk Cancer-redaktør Nicolai Nybo Hansson således:



Rart med opmærksomhed

- Det er rart med den store opmærksomhed, der er omkring Knæk Cancer. Den er vi glade for.

- Vi forsøger i vores præmievalg at lægge os tæt på de valg, danskerne træffer i deres dagligdag. Og her må vi konstatere, at VW i mange år har været et yderst populært bilmærke i Danmark.

- Vi forsøger også at følge tendenser i befolkningen og har tidligere haft hybridbiler blandt præmierne. I år kan man faktisk også vinde cykler til hele familien.

- Knæk Cancer-rejserne til de populære og eksotiske rejsemål Bali, Hongkong, Marrakesh og Dubai er besluttet for et godt stykke tid siden, og generelt er det vanskeligt at tilrettelægge præmier i en kræftindsamling ud fra, hvilke regeringer der støtter hvem på det udenrigspolitiske område.

- Vi vil selvfølgelig sende vores vindere på ferie i lande, hvor de kan være sikre.

Håber danskerne støtter den gode sag igen

- Her læner vi os op ad Udenrigsministeriets anbefalinger og har derfor tidligere fravalgt lande med sikkerhedsrisiko.

- Vi følger de officielle anbefalinger tæt, og der er ikke problemer i forhold til at rejse til Emiraterne – heller ikke selv om der lige nu er debat om nabolandet Saudi-Arabien.

- Vi takker for opmærksomheden og håber, at danskerne igen vil hjælpe med at støtte en god sag, skriver fundraisingchefen og Knæk Cancer-redaktøren, men hvad tænker du?