Kro-Jørgen forstår det ikke

- Nu har vi lavet hastelovgivningen.

- Men hastelovgivningen skulle helst ikke resultere i 2 ½ måneds ventetid.

Sådan lød det tidligere på ugen fra HORESTAs adm. direktør, Jannick Nytoft om de danske arbejdsgivere, der lige nu er klar til at ansætte ukrainske flygtninge - og de ukrainerne, der ikke kan begynde at arbejde, fordi deres ansøgning om arbejds- og opholdstilladelse ligger i en historisk stor bunke hos Udlændingestyrelsen.

Hvor lang tid kan det tage?

Og i dag holdt integrations- og udlændingeminister Tesfaye pressemøde, og her kom det frem, at der lige nu sidder 13.000 ukrainere og venter:

- Indtil videre har Danmark registreret 14.200 ansøgninger om opholdstilladelse i Danmark, efter at særloven for ukrainere trådte i kraft.

- Og der er givet op mod 1200 opholdstilladelser, fortalte Niels Henrik Larsen, der er direktør i Udlændingestyrelsen, på pressemødet, hvor han kaldte opgaven for 'den største udfordring i moderne tid'.

Men man er jo enige?

Og det er Jørgen Jørgensen fra Hovborg Kro i Sydvestjylland nok enig med ham i. Jørgen sidder nemlig klar med to ledige stillinger - og to ukrainere, der kunne begynde med det samme:

- Hvor lang tid er det, det kan tage at beslutte, at de ukrainske flygtninge må tage sig et arbejde - når man nu er enige om, at det skal de have lov til, siger Jørgen Jørgensen til JydskeVestkysten, men hvad siger du?