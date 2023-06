Kro til salg: Kunderne døde

- Lyder ellers fristende: Køb et værtshus - kunderne er døde.

Gav to - og fik to andre smiley'er

Sådan skriver Annette N. i en kommentar på Nordjyske.dk Facebook-profil om Færgekroen i Hirtshals, der er sat til salg.

Annette har efterfulgt kommentaren med to storgrinende smileyer - og derudover modtaget to smileys fra to andre andre læsere.

Stamkunder er væk: De er døde

Kroens forpagter, Peter Smith, er nemlig meget ærlig i sin snak med mediet:

- Der er mange af vores gamle stamkunder, der er faldet fra.

- De er simpelthen døde, lyder det fra Peter Smith til Nordjyske.dk

De har fundet et andet stamsted

Kroen, der for to år siden blev sat i stand for 300.000 kroner med spilleafdeling og plads til musik, skal koste 1,345 millioner kroner. Forpagteren forklarer, at der er fin opbakning fra Hirtshalsborgerne, men Ove T - der også vil give sit besyv med på Facebook - er nu ikke helt enig i den med de døde stamkunder:

- De er sku' ikke døde....

- De kommer bare på de andre værtshuse i byen, skriver Ove, men hvad siger du?