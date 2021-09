Krydser fingre: Søger job som kassedame

- Pga af nedslidning søger jeg jo job som kassemedarbejder eller kontormedhjælper.

- I 30 timer pr. uge.

- Jeg har arbejdet hos Post Nord i 36 år, de sidste 25 år, som kontorassistent, hvor jeg har varetaget et betroet job og bl.a. serviceret diverse posthuse/postbutikker.

- Og så har jeg været i erhvervspraktik og løntilskudsjob i Rema 1000 nogle gange.

Birgit er en del af løsningen

Sådan indleder Birgit C sin uopfordrede job-ansøgning, som hun har været så venlig at sende til nationen!, der i går havde stor debat (mere end 18.000 deltog) om den mangel på arbejdskraft, der truer Danmark.

Birgit ser nemlig sig selv som en del af løsningen på arbejdskraft-problemet, da hun er en af de arbejdsløse danskere, der godt vil arbejde, men bare har brug for en arbejdsgiver, der vil tage lidt hensyn til at hun er slidt.

Hendes ansøgning - som du meget gerne må sende videre til et supermarked i nærheden af Brønshøj - fortsætter således:

Mulighed for flere løsninger på given en opgave

- Jeg er kundeorienteret, en venlig imødekommende og smilende personlighed, vil gøre en forskel.

- Jeg er effektiv, mødestabil, serviceminded og vil samarbejde om en for kunden rigtig løsning.

- Jeg er fleksibel i forhold til givne opgaver, og god til skriftlig og mundtlig kommunikation med kunderne.

- Jeg ser muligheder for forskellige løsninger på en given opgave, skriver Birgit, der altså håber på at cheferne ude i Danmark OGSÅ vil se muligheden i at ansætte folk, der måske ikke lige kan være 100 procent effektive i 37 timer fra dag ét.

1100 kommentarer - 57 procent synes det er for svært

På Ekstrabladets Facebook deltog mere end 1100 personer i debatten om arbejdsgivere, der skal give arbejdsløse en chance, og hele 17.338 har foreløbig svaret på, hvad deres arbejdsplads gør for at ansætte folk, der kommer fra ledighed.

Cirka hver fjerde mener, at deres arbejdsplads godt kan være mere åben – og 57 procent mener, at det generelt er for svært for folk, der har brug for skåne- eller fleksjob, at blive ansat.

Har du et job til Birgit, så skriv her – hun sidder med krydsede fingre.