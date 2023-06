’Krystal-ryger': Er det giftigt?

- Hej.

- Da det blev forbudt at ryge menthol-cigeretter, blev jeg rasende.

- Jeg har nemlig røget sådan nogle i mange år.

- Argumentet var åbenbart, at smagen ’overskyggede’ selve tobakssmagen.

Har prøvet alt - og endt med krystaller

Sådan indleder Hanne C et brev til nationen! om den menthol-smag hun ikke kan købe i rigtige cigaretter – de problemer det giver hende. For Hanne har prøvet at lægge noget menthol-pap ned i pakken, som vupti, dagen efter ville få cigaretten til at smage af menthol. Der virkede ikke, det gjorde de smøger med små kugler, man kan skyde op i filteret heller ikke synes hun. Det gjorde e-cigaret med menthol-væske heller ikke. Hendes brev – som hun håber kan skabe lidt debat – fortsætter nemlig således:

Men nu er der maveproblemer

- Min eneste løsning var så at bruge krystaller.

- Men nu har jeg fysisk så mange problemer - især med min mave - at jeg tænker, at det forgifter mig,

- Har talt med flere, der mener, at det er noget pjat, da menthol jo findes i tandpasta, bolsjer og cremer til huden.

Et lille stykke i cigaretten

- Jeg kommer et lille stykke i toppen af cigaretten...andre knuser en del ned irulletobak...laver cigaretten og ryger, skriver Hanne, som gerne vil høre om du har prøvet cigaretter med menthol-krystaller – og også fået ondt i maven?

Har hørt om det før - desværre

nationen! har samtidig spurgt Sundhedsstyrelsen, om de har noget viden om menthol-krystal-rygning, de vil de dele, og de har sendt dette svar:

- Vi har desværre hørt før, at folk køber fx mentolkrystaller for fortsat at have mentolsmag i deres cigaretter.

- Sundhedsstyrelsen må på det kraftigste fraråde, at man tilsætter mentolkrystaller eller andet til tobakken og dermed risikere at gøre rygning endnu mere skadeligt end det er i forvejen.

Tandpasta kan ikke sammenlignes med rygning

- At produkter som mentolkrystaller kan bruges til fx at lave sin egen tandpasta, gør dem på ingen måde sikre at ryge. Det kan ikke sammenlignes.

- Der er en grund til, at mentol i cigaretter ikke længere er tilladt.

- Mentol har en smertelindrende effekt, og dette gør blandt andet, at røgen kan føles mindre irriterende, når den trækkes ned i lungerne.

- Mentol i røgtobak kan medvirke til øget afhængighed, samt skabe lettere og hurtigere optagelse af de skadelige og afhængighedsskabende stoffer i røgen, skriver Sundhedsstyrelsen, men hvad siger du?