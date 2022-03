Kun hvide flygtninge får taxa - sorte må gå

Der er mange afrikanere og indere i Ukraine, og når de forsøger at flygte ud af landet, bliver de mødt af racistiske grænsevagter, fortæller de

- Mine venner flygtede mod den polske grænse og fik en forfærdelig behandling.

- Og det var ikke kun sorte, det var alle, der ikke var hvide.

De var meget racistiske

Sådan siger Deborah, en 19-årig nigeriansk studerende i Ukraine, til Al-Jazeera om den racisme, folk der ikke er hvide i huden bliver mødt med af de ukrainske grænsevagter, når de prøver at komme ud af Ukraine:

- De lod ukrainere komme foran i køen. Det var hvide mennesker, der var deres første prioritet, siger Ayoub, der er studerende fra Marokko om grænsevagterness opførsel til samme medie. Og til CNN fortæller Saakshi Ijantkar fra Indien, at hun måtte gå de sidste fem kilometer til grænsen:

- Ukrainiere får taxa eller busser, alle andre må gå.

- De var meget racistiske over for indere og andre udlændinge, siger hun.

Minister afviser

CNN har talt med en talsmand for den Ukrainske grænsebevogtning, der fortæller, at der er meget pres på og lange køer - men afviser racisme. Og i går måtte Ukraines udenrigsministerium sende en officiel meddelelse ud, hvor de slog fast, at de flygtninge, der kommer til grænsen, bliver modtaget ens.

Godt at danske medier er med nu

På Politikens Facebook-profil har mere end 170 deltaget i debatten i dag, om racisme-anklagerne. Den mest populære kommentar har fået hele 170 likes.

- Den her historie har kørt i samtlige internationale medier i en uge nu, og FN har været ude og tale om det. Men godt at se, at de danske medier er kommet med.

- Der er IKKE tale om flygtninge, men studerende fra afrikanske og asiatiske lande med lovligt ophold i Ukraine, der i deres forsøg på at komme i sikkerhed oplever racisme og diskrimination både fra ukrainsk og polsk side.

- Er din hud ikke lys nok, er dit liv åbenbart mindre værd, skriver Habsa A., men hvad tænker du?