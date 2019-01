Kun tre krav: Sådan kan man tjene 20.000 og stadig få fuld kontanthjælp

Der mangler arbejdskraft i Danmark, men mange danskere er ikke i stand til at passe et normalt job. Nu kan et ekstra 'frikort' hjælpe både borgere og firmaer.

- Jeg er ikke i tvivl om, at selv nogle få timers arbejde vil betyde rigtig meget socialt for mange udsatte.

Sådan siger socialminister Mai Mercado i en pressemeddelelse om det nye 'sociale frikort', der er beregnet til folk, der pga af f.ex psykiske problemer har svært ved at finde almindeligt arbejde eller passe en uddannelse.

Borgeren bliver ikke modregnet

I forvejen er der oprettet mere end 25.000 såkaldte mini-fleksjob, hvor den ugentlige arbejdstid er op til ti timer, og ministeren - som ikke sætter tal på, hvor mange sociale frikort, hun regner med der bliver udstedt - lægger vægt på, at ordningen kan hjælpe både borgere og virksomheder:

- Frikortet betyder, at borgerne ikke bliver modregnet i andre ydelser, mens de arbejder i småjobs.

Og virksomhederne får løst mindre opgaver

- Virksomhederne (får) en mulighed for at få løst mindre opgaver og samtidig løfte et socialt ansvar uden en masse bureaukrati, siger Mai Mercado, men hvad siger du til at de mest udsatte af Danmarks cirka 300.000 kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister nu får lov til at tjene 20.000 kr pr år - uden at bliver trukket i ydelse?

