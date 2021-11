Kunde flygtede: El-selskab fandt Bo i sommerhus

- Jeg fik – under protest - installeret en trådløs el-måler i min lejlighed i Birkerød.

- Jeg bliver nemlig syg af elektromagnetisk stråling.

Hvor skal jeg nu opholde mig?

- Så købte jeg et sommerhus, hvor jeg har opholdt mig siden da; men nu har Radius fundet mig – og påtvunget mig deres trådløse måler.

- Hvor skal jeg nu opholde mig?



Distrikt efter distrikt

^Sådan skriver Bo L til nationen! om at være en af de danskere, der får EHS-symptomer – og føle sig komplet urimeligt behandlet af både elselskabet Radius og det danske domstolssystem. For selv om Radius sagtens kunne vælge at installere en måler med kabel, så hev firmaet Bo i retten – og vandt. Bos brev – som nationen! har bedt Radius om at kommentere – fortsætter nemlig således:

- De tager os distrikt efter distrikt og installerer ved hjælp af fogeden.

-Jeg fik måleren d. 4. oktober, og nu er mine symptomer væsentligt forværret.

- Om det er allergi eller en stressning af kroppen (som jo har en helt anden elektrisk rytme) er de lærde ikke enige om, men lige nu har jeg fået konstateret tredobbelt mavesår, skriver Bo, der synes det burde være kunderne, der selv bestemmer, hvilken slags måler de har.

Ikke engang 50 kunder ud af 1 million

nationen! har bedt Radius svare på, hvor mange kunder de har hevet i fogedretten vedr opsætning af målere – og hvorfor, de ikke anerkender, at nogle borgere bliver syge af deres trådløse installationer. Og det svarer Radius på sådan her:

- Af hensyn til den grønne omstilling har staten stillet som ufravigeligt lovkrav, at alle elnetselskaber i Danmark i disse år udskifter alle elmålere hos deres kunder.

- Da vi således er forpligtet af lovgivningen til at udskifte alle målere, kan vi i yderste tilfælde, hvor kunden reelt ikke ønsker dialog med os, være nødsaget til at give sagen videre til fogeden.

Og vi sætter antenne op hvis de er bekymrede for stråling

- Ud af lidt over 1.040.000 målerudskiftninger har det dog kun i under 50 tilfælde, hvor kunden har været bekymret for stråling, været nødvendigt at få fogeden til at hjælpe med udskiftningen.

- Selv om de danske sundhedsmyndigheder har fastslået, at der ikke er nogen negativ effekt ved den nye elmåler, har vi alligevel valgt hver gang at gå i individuel dialog og se på muligheden for fx at opsætte en udvendig antenne, når en kunde har givet udtryk for utryghed ved måleren.

- Heldigvis har langt de fleste følt sig tilstrækkeligt beroliget efter et opklarende besøg fra vores teknikere, skriver Radius, men hvad tænker du?