Kunde: Hvad hvis de går konkurs?

Bjørn kunne ikke forstå den besked, han fik fra SAS, og bad nationen! om hjælp. Og nu beklager SAS, at de gav ham forkert information. SAS skriver også, at de har startet refusionsprocessen

- Jeg kæmper på 7. måned for at for mine penge, efter at SAS aflyste vores fly til Krakow den 16.8.2021.

- Da jeg rykkede for pengene, sendte de en voucher, jeg havde bedt om kontanter.

Sådan indleder Bjørn S. en mail til nationen! om at have et par tusinde kroner til gode for aflyste flybilletter – og så få at vide, at man skal vente fire måneder på at få dem.

SAS kan jo være gået konkurs

Bjørn har rykket og rykket – og hver gang fået svar, at han først kan få pengene når tilgodebeviset ikke duer mere. Det forstår han ikke, og hans brev – som nationen! har sendt til SAS med et par spørgsmål – fortsætter derfor således:

- Senest har jeg fået at vide at jeg kan søge om at få mine penge når voucheren udløber den 21.8.2022.

- Til den tid er der gået godt 1 år efter at SAS aflyste vores fly.

- SAS kan være gået konkurs til den tid, skriver Bjørn, og nationen! har bedt SAS om at kigge på sagen, og de har sendt denne forklaring:

Vi er stolte over at tilbyde fuld refusion

- Baggrunden for at kunden overhovedet har en voucher var en rejse i 2020, da pandemien startede.

- Kunden har gået ind på www.sas.dk og afbestilt rejsen den 05. mai 2020.

- Da kunden afbestilte rejsen var ingen af flyafgangene kunden skulle med, aflyst af SAS.

- Fordi kunden er den som afbestiller, har han krav på refusion i henhold til billetreglerne. Kunden har en SAS Go reise, som kun giver skatter og afgifter i refusion. Og SAS er stolt over at vi i en vanskelig tid for kunderne og SAS, har kunne tilbyde voucher på hele beløbet, selv om kunden kun havde krav på refusion af skatter og afgifter.

- Kunden har aktivt valgt at få refusion af hele værdien af billetten i form af voucher, alternativet var at få skatter og afgifter refunderet til sit kreditkort.

Så måtte vi lave en ruteændring

- Voucher udstedes 11. mai 2020, hele værdien på billetten DKK 2346 med gyldighed til 10. juni 2021.

- Denne voucher benyttes for at betale en rejse som kunden købte den 11. februar 2021 for rejse 16-19 august 2021 København – Krakow. Kunden får en ruteændring i denne rejse d. 13. juli og vælger at afbestille rejsen den 25. juli 2021.

- Vi refunderer da billetten fulde værdi til oprindelig betalingsmetode, en ikke refunderbar voucher.

- Siden oprindelig voucher var udløbet på dato, må vi udstede en ny voucher og det bliver gjort 16. august 2021.

- Kr 236 fra den oprindelige voucher benyttes aldrig, og forfalder.

- Den nye voucher har en værdi på kr 2110 og er gyldig til og med 18 august 2022.

Men vi respekterer loven - så han får sine penge nu

- SAS respekterer love og regler i alle de markeder, vi flyver til, og i dette tilfælde må vi vurdere sagen op mod dansk betalings-lov, som giver kunden ret til refusion.

- Vi beklager at kunden har fået forkert information og har startet refusionsprosessen.

- Kunden vil modtage en e-post fra os, hvor vi beder kunden om at udfylde sit kontonummer sådan at vi kan refundere kr 2110.

- Vi vil afvise, at vi ikke håndterer henvendelser om refusion. Og vi vil også afvise, at vi har tvunget kunden ind i en voucher løsning, dette har været et aktivt valg af kunden - og et generøst tilbud, skriver SAS, men hvad tænker du?