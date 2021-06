Kunde misforstod 'betal-tidlig rabat'

Per fik 'tidlig ude'-rabat, da han betalte 15.400 kr. for en rejse til Grækenland. Men havde han ventet, kunne han fået rejsen for 10.897 kr. Suncharters svar er, at markedet er dynamisk

- Hej.

- Vi skulle på en familie ferie. Mig selv (far) og mine 2 voksne børn (18 & 24 år).

- Og da jeg tænker corona-situation som blivende en håndterbar størrelse hen på sommeren, vælger jeg medio juni at booke en charter rejse til Kreta til mine børn og jeg selv.

Det sku' gå hurtigt - vi bookede en charterrejse

- Normalt vil jeg selv stå for hele processen når det drejer sig om bookning af sommerferie, da jeg derved har kunne sparre nogle omkostninger ved at tage direkte kontakt til udlejer af bolig/hotel og bestille flybilletter via Momondo.

- Men denne sommerferie ville jeg grundet omstændighederne (COVID) og manglende tid, booke via charterselskab.

Sådan indleder Per K et brev til nationen! om den sommerferier han og sønnerne skal på om fjorten dage - og den pris han har betalt. For da han betalte havde charterbranchen netop åbnet op for salg for sommeren 2021 og fik 'tidlig ude' rabat. Men da han så tjekkede prisen forleden, fandt han ud af, at han havde fået noget, der ligner et 'betal tidligt, betal for meget'-tilbud.

Men den var blevet billigere

Hans brev - som Suncharter kommenterer nedenfor - fortsætter nemlig således:

- Da jegfredag d.18 juni læser en artikel på ekstrabladet.dk, hvor TUI og Apollos forventninger og fakta omkring rejser til Kreta bliver beskrevet: At der er for få rejser og flyafgange i forhold til den efterspørgelse de oplever, vælger jeg, i den tro, at jeg har fået en god pris på min rejse til Kreta, at gå ind på Suncharters hjemmeside og tjekke priser ud.

- Til min forbløffelse, ser jeg at rejsen jeg har booket nu er 4.500 kr billigere, og den er ikke annonceret som afbudsrejse!

- Jeg kontakter Suncharter, som beklager, men efterspørgsel til Kreta er ikke så god som forventet derfor den nedsatte pris. Og jeg får at vide de ikke prismatcher.

- Jeg antog, at booke tidlig giver størst rabat eller en afbudsrejse, men dette er ikke altid reglen udtalte Suncharter, skriver Per, og nationen! har bedt Suncharter om at svare på, om de selv synes det er fair, at dem der betalte tidligt nu ender med at betale mest. Og det svarer de således på:

Udbud og efterspørgsel

- Generelt er prisstyringen i rejsebranchen dynamisk.

- Markedet bestemmer i princippet prisen, og som altid er det styret af udbud og efterspørgsel.

- På samme vis som eks. benzin eller tilbudsvarer i supermarkederne også varierer i pris på daglig og ugentlig basis.

- Vi kan ved større udbud tæt mod afrejse være nødsaget til at regulere priserne ned for at aktivere markedet.

Vi beder heller ikke folk om at betale ekstra

- Omvendt sætter vi mindst lige så ofte priserne op - som vi bl.a. lige har gjort i dag på flere rejsemål i juli, da efterspørgslen herpå er stødt stigende.

- I de tilfælde kontakter vi naturligvis heller ikke vores gæster og beder dem om en merbetaling på den bestilte rejse.

- I det konkrete tilfælde du henviser til kan prisen dermed også stige igen løbende hen mod afrejse, og måske ende med at være dyrere end det indbetalte.

Og 'bestil tidligt' er typisk 8-12 måneder før afrejse

- Vi vil altid gerne give de bedste priser og fordele til de som bestiller tidligst, bl.a. derfor kører vi ofte med en bestil-tidlig rabat til de, som bestiller i god tid.

- God tid på en charterrejse karakteriseres dog ikke som en måned inden afrejse, men 8-12 måneder før afrejse, hvor vi i et normalt år har rigtig mange bestillinger fra de, som ønsker sig at sikre sig det rigtige hotel, udsigt eller værelse.

- 1-4 uger før afrejse karakteriseres som et last minute marked.

- Generelt er det jo et spørgsmål om hvor meget is man har i maven.

Vær tilfreds når du betaler

- Afventer man frem til afrejse kan man risikere at det ønskede hotel eller rejsemål er udsolgt, eller at prisen stiger som før nævnt.

- Vi antager, at når man bestiller sin rejse, så er man tilfreds og har accepteret aftalegrundlaget, heriblandt prisen, skriver Suncharters chief operating officer Henrik Jensen, men hvad tænker du?