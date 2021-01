Kunder raser over lukket solcenter

Ingen ved, hvor lang tid Danmark skal være nedlukket, og nogle af solcenterkæden Clubtans abonnenter synes, det er for dårligt, at de skal betale, selvom de ikke kan tage sol. Solarie-chefen siger, at alle kan tage det helt roligt

- Synes det skidt I trækker pengene, når ingen ved hvornår i overhovedet har mulighed for at genåbne.

- Det ville gøre det lettere for alle, bare at lade vær' med at trække penge for en ydelse vi ikke kan bruge!

Kan da ikke være rigtigt

Sådan skriver Nadia M. i en populær kommentar (46 likes) på solarie-kæden Clubtans Facebook-profil om den måde, de har valgt at kompensere kunderne på - nu hvor de ikke må have åbent. Og selvom der i tråden er folk, der synes, det er vigtigt og rigtigt at støtte deres lokale solcenter, er Nadia ikke den eneste, der synes, at det er surt at betale til et lukket solarium.

Sølle kompensation sidste gang

- Det ville være rigtig god stil at sætte alle abb i bero indtil videre!!!

- Sidste gang fik vi en sølle kompensation, som kun kom jer til fordel, skriver Malene H. i en anden kommentar, og nationen! har modtaget en mail fra Mathias, der betaler 139 pr. måned for retten til at tage sol hveranden dag. Han er så sur, at han har opsagt sit abonnement, men da der er seks måneders opsigelse, kan han se frem til at blive trukket 139 kr. hver måned frem til 31.5.:

Man skal betale for noget man ikke får

- Det kan da ikke være rigtigt, at man ikke kan opsige ens abonnement når det ikke kan holde deres del af aftalen.

- Og at man skal betale penge for noget man ikke får.

- Jeg har da selv lyst til at råde over mine penge og ikke betale i de måneder, de har lukket ned, for så at kunne få de måneder fri, når de åbner igen.

- Hvem ved om de går konkurs, skriver Mathias til nationen!, der har bedt Clubtan om at svare på, hvorfor de ikke lader være med at trække penge, mens de er nedlukket. Det vil Peter Laursen, der er direktør i Unicore Development ApS, der står for Clubtan, gerne svare på.

Direktør: man kan vælge at få sine penge

- Vi vidste ikke, at der ville komme en nedlukning af Danmark i januar, da vi ved deadline midt i december sendte januars betalingsfil til banken.

- Og vi ved heller ikke, hvor længe vi bliver nødt til at have lukket.

- Men vi kan sige, at alle kunder bliver kompenseret, og at de også kan vælge at få deres penge tilbage for den tid, de ikke har kunne bruge deres abonnement.

- Sådan håndterede vi det også ved sidste nedlukning, siger Peter Laursen til nationen!, men hvad siger du?