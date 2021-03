Kurt er vred: Andre får vaccine før mig

Hans læge har forlængst henvist ham til vaccine, men lige meget hvem han ringer til i systemet, sker der ikke noget. Nu prøver han nationen! for at sin henvisning ekspederet

- Jeg hedder Kurt og er dybt frustreret og vred over, at jeg ikke bliver tilbudt en vaccine mod Covid-19.

- Jeg er 64 år og er virkelig i en høj risiko gruppe.

KOL og en kone i respirator

- Jeg har KOL, og derudover så har min kone en alvorlig sygdom, ALS, og sidder i respirator.

- Christina er heldigvis færdigvaccineret.

Sådan indleder Kurt J et brev til nationen! – et brev der er skrevet i vrede og frustration over den situation han er i sammen med en del andre danskere, der gerne vil vaccineres – men ikke kan få et klart svar fra systemet på, hvornår han kan blive det.

Slut-dato for vacciner rykkes - igen

Kurt har – som du kan læse – forgæves forsøgt at få et svar fra regionen, og nu er han desperat. Hans brev – som nationen! har sendt til Region Sjælland – fortsætter nemlig således:

Tre uger siden læge henviste mig sidst

- Min læge henviste mig sidste gang den 26. februar 2021, men der sker ingenting.

- Det er meget vigtigt, at jeg meget hurtigt kan blive vaccineret, både for mit eget helbreds skyld, men så sandelig også for at passe på min kone, Christina.

- Jeg bor i region Sjælland, og jeg har kendskab til to her i regionen, som er blevet vaccineret og tre, der er blevet tilbudt vaccine, men ingen af dem er i en risikogruppe.

- Mandag den 15/3 talte jeg med en læge i region Sjælland, som ikke kunne fortælle mig noget som helst om mine muligheder. Han kunne ikke en gang se min henvisning.

81 år og slidt op: Vil forrest i vaccinekøen

Men henvisningen er ikke ekspederet

- Jeg har også talt - samme dag - med en fra call-centeret, hvor jeg egentlig bare fik at vide, at min henvisning skulle være ankommet til et henvisningskontor på Roskilde sygehus, som så skal ekspedere den videre.

- Og det er den jo åbenbart ikke blevet.

- Det er meget tydeligt for mig, at ingen som helst vil tage ansvar for noget. De vasker bare hænder og skubber sorteper videre, skriver Kurt.

Nationen! har spurgt Region Sjælland, hvad Kurt kan gøre for at få en invitation til vaccine, og de svarer at de ikke kan sagsbehandle den aktuelle sag i pressen, men at de gerne vil uddybe, hvordan invitation af borgere i målgruppe fem foregår:

Henvisninger behandles løbende

- Borgere, der er særligt sårbare for at udvikle alvorlige følger af COVID-19 smitte, kan høre under gruppe fem og efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer henvises til vaccination.

- Henvisning sker gennem den behandlingsansvarlige læge, der foretager en risikovurdering af patienten og henviser på denne baggrund.

Så alle er ikke inviteret endnu

- Borgeren vil herefter blive inviteret. Behandlingen af henvisninger sker løbende.

- Derfor er det endnu ikke alle borgere fra gruppe fem, der har modtaget er invitation til vaccination, skriver Region Sjælland - men hvad tænker du?