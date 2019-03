Kurt sur på 3: Kræver 600 kr for ’ridser’

Har du prøvet at returnere noget wifi-udstyr, og så få en regning på ’værdiforringelse’? Det har Kurt, og det er han godt sur over

- Vi fik denne modem via 3.dk

- Men da det ikke kunne det, de lovede, kontaktede vi dem og de sendte så en returlabel, så vi kunne returnere det.

- 3 uger efter fik vi så denne besked. Da jeg læste den troede jeg det var løgn.

Se mailen fra 3 ---------- Forwarded message ---------

From: Delivery DK <DeliveryDK@3.dk>

Date: ons. 6. mar. 2019 kl. 15.48

Subject: Værdiforringelse af dit udstyr

To: Hej Kurt Vi har modtaget din Huawei B525 med imei 867670041991342 retur til vores lager. Desværre er der hakker på din Huawei B525 ved simkortholderen samt skrevet med kuglepen inde i æsken (se vedhæftede billeder som dokumentation). Det betyder, at værdien er forringet med 600 kr. i forhold til den oprindelige købspris. Hvad skal du gøre? Du bedes vælge én af nedenstående løsninger. Besvar denne mail eller ringe til os på 70 313 313 med henvisning til sagsnummer 28245400 inden for tre hverdage. Jeg ønsker, at I: 1. Tager mit udstyr retur og fjerner bindingen på mit abonnement. På min næste regning vil beløb for værdiforringelse af udstyr blive faktureret. 2. Sender mit udstyr tilbage til mig og undlader at fjerne bindingen på mit abonnement. Mit kundeforhold vil fortsætte uændret. Hvis vi ikke hører fra dig inden tre hverdage, vil beløb for værdiforringelse af udstyr automatisk blive faktureret på din næste regning. Har du brug for hjælp? På 3.dk/hjælp kan du finde svar på de fleste spørgsmål. Du er også velkommen til at kontakte os på kundeservice@3.dk eller 70 313 313. Med venlig hilsen 3 Vis mere Luk

Har kun brugt neglene

- Men jeg har ikke brugt andet end mine negle til at åbne dækslet, men det med, at jeg har skrevet på indersiden af kassen, er godt nok. Men det er kun et nr. til det trådløse.

- Hvad er meningen, og hvordan kan man behandle folk sådan?

Sådan skriver Kurt M til nationen! om den dårlige måde, han føler at teleselskabet 3 behandler ham på. For som du kan se ovenfor, så fik Kurt en ekstraregning på 600 kr, fordi der var ridser i modemmet. Ridset han ikke kan genkende.

Den var ny da kunden modtog den

nationen! har spurgt 3, om det virkelig kan passe, at ridserne i det modem Kurt har haft hjemme - et modem, det på nettet koster mellem 1500 og 2000 kr - skal koste 600 kr. Og ja, det passer, skriver 3s pressechef:

- Jeg har fået tjekket sagen i vores systemer og kan konstatere, at routeren var ny fra fabrikken, da kunden modtog den.

- Vi kan derfor ikke gøre andet end at antage, at han eller andre i hans husstand, som har haft adgang til routeren, på en eller anden måde har lavet hakkerne ved simkortholderen.

Vi kan ikke gensælge den som ny

- Vi opkræver en værdiforringelse, fordi vi ikke kan gensælge routeren til fuld pris, når den er beskadiget, og æsken heller ikke fremstår som ny.

- Jeg kan i øvrigt henvise til, at disse vilkår står beskrevet i vores salgsbetingelser under punkt 4.2:

Du hæfter kun for eventuel forringelse af varen/varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, den/de fungerer på, skriver pressechefen, men hvad siger du?