Kurt til Bilka: Det er råddent og slimet

- Hej.

- Jeg har fået leveret brænde fra Bilka i Hillerød i onsdag, den 18/12.

- Og jeg vil lige sige, at jeg som håndværker fra Nordjylland har været vant til at håndtere træ.

Har nok fældet 500 træer og kløvet dem selv

- Jeg har nok fældet de første 500 træer, og kløvet flere hundrede rummeter selv.

- Men de senere år har jeg – bla. fordi jeg er blevet ældre - fået det leveret færdigt.



- Og forrige gang var det også fra Bilka i Hillerød til samme pris som nu, kr. 1695,00.

- Det var jeg meget tilfreds med - gedigne og regulære stykker.

Sorte og halvrådne og slimedes

Sådan indleder 82-årige Kurt J et brev til nationen! om brænde, kvalitet og Bilkas kundeservice. Kurt var nemlig – som det fremgår af næste del af brevet – ikke spor tilfreds med brændet, der blev leveret i onsdags – og han er endnu mindre tilfreds med den reaktion, han (ikke!) har fået fra Bilka.

De har nemlig ikke svaret på hans klage, men blot trukket pengene.

Kurts brev – som Bilkas presseafdeling kommenterer nedenfor – fortsætter nemlig således:

- Det jeg nu har fået er skåret i længder fra 18 til 30 cm i tykkelse - fra optændingsstykker til store skæve stykker.

- Men det værste er - som billederne bla. viser – at det er slimet, med svampe, mos. Stykkerne er sorte og halvrådne.

- Jeg har kløvet meget brænde i mine 82 år, og jeg kan se, at det her har ligget/stået flere år udendørs.

- Jeg har sendt e-mails med billeder både onsdag og torsdag, men uden at have fået en afklaring.

- Og i dag fredag har Bilka så trukket pengene.

Og Bilka har vist lukket sagen - uden at svare mig

- Det må vel betyde at de har afsluttet sagen - uden at have afsluttet sagen over for mig, skriver Kurt til nationen!, og det var faktisk godt, at han gjorde det. Ihvertfald skriver Bilkas presseafdeling, at der nærmest allerede er en sending brænde på vej:

Vi har haft travlt - men Kurt får en ny sending

- Kurt skal naturligvis have noget brænde, han er tilfreds med, og derfor bytter vi det selvfølgelig – og beklager samtidig, at vi har haft juletravlt i vores Kundeservice, så Kurt ikke har fået denne besked på mail endnu.

- Men den kommer i hvert fald her, og vi sørger for, at han får det gode, gedigne brænde, han plejer og er glad for at modtage fra os i Bilka, skriver Bilka til nationen!