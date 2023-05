Kvadratmeter-snyd: Vandt i retten

- Jeg opdagede først at min lejlighed var mindre, da jeg flere år efter købet skulle vælge køkkenelementer.

- Der sad køkkenfirmaet med en tegning - en tegning over de endelige indvendige mål – kaldet 'tæppearealet'.

Groft vildledende

Sådan skriver Lone R. i en mail til nationen! om den store forskel, der er på de boligkvadratmeter, man betaler for - og de boligkvadratmeter, man reelt har.

Mystisk: Mangler 14 kvadratmeter

Lone skriver fordi hun har læst om Henrik H., der klagede over den reelle størrelse på den lejlighed, hans søn var ved at leje. Og Lone kan fortælle, at Forbrugerombudsmanden faktisk tog hendes kvadratmeterklage alvorligt og politianmeldte en ejendomsmægler og en udvikler. Og endte med at få dem dømt i byretten:

Størrelsen kan være altafgørende

- Byretten har vurderet, at salgsmaterialet for projektlejlighederne var særdeles groft vildledende og dermed ulovligt.

- Som køber af en endnu ikke opført lejlighed skal man naturligvis kunne stole på salgsmaterialet.

- Det gælder ikke mindst oplysninger om boligens størrelse, som jo kan være afgørende for, om man beslutter sig for at købe eller ej, sagde forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen, da dommen - som nu er anket - faldt i november i København, men hvad siger du?