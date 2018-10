Kvaste hans kugler: Ung kvinde sparker sig ud af skov-voldtægt

- Jeg lider med dig Kimberly.

- Og jeg takker dig for at du advarer mig og andre - det er stort.

- Næste gang tager min forsvarsspray med mig. Den kan man købe i Claes Olsson (svensk varehuskæde red), og den skal efter sigende give en meget høj lyd og så sprøjter den peber.

- Håber du føler dig tryg, mange kram.

Hvis en anden pige var blevet voldtaget

Sådan skriver Catarina i en debat på den svenske avis Expressen om det voldsomme voldtægtsforsøg 26-årige Kimberly A fra Hässleholm i Sydsverige fortæller om på sin Facebook. Kimberly skriver nemlig, at politiet har opfordret hende til at fortælle om sin oplevelse - og om det hun gjorde for at undgå at blive voldtaget:



- Jeg ønsker egentlig ikke at advare piger om at gå alene i skoven.

- Men desværre føler jeg mig tvunget til det.

- For hvis der var sket noget med en anden pige, og jeg ikke havde gjort det, så ville jeg få det helt forfærdeligt, skriver Kimberly, der også har dette råd til andre kvinder og piger, der er ved at blive voldtaget:

Håber andre er blevet 'smittet' af min måde at reagere

- Desværre vil det her ske ige. Og så håber jeg at andre er blevet 'smittet' af min måde at reagere på.

- Riv, kras, spark, slå og skrig, skriver Kimberly, der ifølge avisen ramte manden med et 'klassisk pungspark' og derefter kunne flygte.

- En helt almindelig dag i Sverige.

- Vores regering stikker hovedet i jorden og er ligeglade med at folk må leve med den slags, skriver Expressen-læseren Kjelle200, og Lars fortsætter således:

- Så fandens fejt og sygt - man forstår det ikke, og man skammer sig på alle mænds vegne.

- At det nu skal være nødvendigt at tage peberspray med på svampetur, det fjerner jo al glæden med at være ude i naturen.

- Fy fan, skriver Lars, men hvad siger du?

Er det klogt at rive, kradse, slå, sparke og skrige en mand, der vil voldtage?

Max - der også benytter sig af den sjældne mulighed for at debattere på en svensk avis-side - synes, at politiets opfordring til Kimberly om at fortælle om sagen på Facebook, rejser flere spørgsmål:

- Hvor ligger politiets ansvar?

- Og er der nogen, der spørger hvad det gør med ofret og hvilket ansvar har medierne, spørger Max.

Bliver hjemme på grund at utryghed

I begyndelsen af 2017 viste en rapport fra det svenske kriminalpræventive råd, Brottsförebyggande rådet (Brå), at der - blandt svenske kvinder - var 31 procent, der føler sig noget eller meget utrygge. Og 12 procent fortalte, at de er blevet hjemme fra en aktivitet, fordi de er utrygge

