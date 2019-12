Kvinde i niqab angrebet på Nørrebro: Skal hun melde det?

- Jeg forstår ikke alt det forbuds-fis. Vi lever i et frit land.

- Hvis pensionister, med en ølvom der kunne gøre en bryggerhest jaloux, må gå rundt i intet andet end afklippede cowboybukser og bøllehat fra frosten går af jorden til den kommer igen, så kan jeg dælme ikke se hvorfor muslimske kvinder ikke må iføre sig en niqab og gå uden for deres dør.

- At folk går med bar mave på gågaden, synlige underbukser, netundertrøjer eller endda sokker i sandalerne er der ikke mange der løfter øjenbrynene over.

Niqab vs to stykker sommertøj

- Men kommer der en person gående i niqab, eller en hvilken som helst anden beklædning, der benyttes af muslimer, så er der pludselig ramaskrig for et utal af mennesker i lille Danmark.

- For en mand i 'kjole', eller en kvinde i niqab er LANGT værre end camping-Torben på 73, der kun bruger 2 stykker tøj om dagen hele sommeren.

Sådan skriver Rikke A i den pt mest populære kommentar på Kvinder i Dialogs Facebook-profil til et opslag om en niqab-klædt kvinde, der forleden fik flået sin hovedbeklædning ned, da hun trådte ud af en tøjbutik på Nørrebro.

Han står alt for tæt og råber: Det er forbudt

Og Rikke er langtfra den eneste, der føler med kvinden, der skriver, at hun ellers havde taget de nødvendige forholdsregler, da hun skulle på kjoleindkøb. Hun havde bl.a parkeret tæt på butikken og havde taget en veninde med 'i tilfælde af at der ville ske noget'. Og det gjorde der, da hun og veninden var på vej ud af butikken:

Grædende niqab-pige laver video: Blev angrebet med indkøbskurv i Kvickly

- Inden jeg når at opfatte det, står der en ældre mand rigtig tæt på mig og råber 'HVAD LAVER DU?' DET ER FORBUDT!! DET ER FORBUDT!!

River i min niqab så den falder ned

- Mit hjerte banker, jeg bliver så nervøs. Jeg har lyst til at forsvare mig selv. Han står alt for tæt på. Jeg går i stå. Det er nærmest som om jeg ikke er i min egen krop.

- Det næste jeg ved, er at han river så hårdt i min niqab at den falder ned, skriver kvinden nemlig i opslaget, der har fået 320 triste eller grædende smileys:

- Kære medsøstre med og uden niqab.

- Sådan en oplevelse skulle ingen have i DK!

- Her bør vi alle stå sammen: Ingen politikere skal klæde os hverken af eller på - endsige lovgive mod grundloven ved verbalt fifleri.

- Og til dig, der blev så groft forulempet af en tåbelig dansk mand: Jeg håber, du er ved at komme dig efter det modbydeligechok, melder dennne begivenhed til politiet - og snart får dig en smuk kjole, skriver Alice E., og Qasim T har et forslag til, hvordan man kan undgå niqab-overfald i fremtiden:

MMA-kæmpere med niqab?

- Kunne man få nogle mma-fightere til at bære det i de områder overfald sker.

- Ikke at de så skal tæske en eventuel overfaldsmand, der er fuld af had.

- Men bare for at give noget udfordring ved den slags, skriver Qasim,

Kvinden - der til sidst blev hjulpet af to forbipasserende, der stillede sig mellem hende og overfaldsmanden - er i tvivl om hun skal melde sagen til politiet, da hun frygter selv at få en bøde for at være tildækket.

Det er ikke første gang, at en tildækket kvinde bliver forulempet i bydelen. I 2017 fortalte en kvinde, at hun var blevet spyttet på, og ramt af øl, da gik med sin niqab.

Se også: Hård tone på Nørrebro: Mand hældte øl ud over niqab-kvinde med 5 børn