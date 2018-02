Kvinde må bo gratis på Vesterbro: Skal bare gøre rent, vaske tøj, lufte hund osv

Kvinden - der skal være over 21 år- skal arbejde cirka 17 timer arbejde om ugen, fordelt på 3 dage fra 15.30-ca 19 som kan placeres fleksibelt, samt ca 5 timer hver anden weekend. Men der er fri i juli og på helligdage

- Den her er interessant.

- Er folk virkelig så desperate for at bo i København, at de vil være villige til det der?

- Det kan der godt komme en debat ud af :)

3 dage og hveranden weekend

Sådan indleder nationens! Ida H en mail om en lidt atypisk boligannonce fra portale minlejebolig.dk. Annoncen er nemlig for det første kun for kvinder - og for det andet så er der tale om en gratis bolig, hvis man altså lige leverer 17 timers arbejde om ugen, fordelt på 3 dage fra 15.30-ca 19 som kan placeres fleksibelt, samt ca 5 timer hver anden weekend.

'Bo gratis på bedste adresse på Vesterbro med eget stort køkken, 15 m2 værelse, egen indgang og nyt lækkert delebadeværelse med vaskesøjle mod at du hjælper os med:

1. hentning/ pasning af børn.

2. husholdsarbejde (vasketøj, oprydning og rengøring)

3. luftning af hund og ad hoc opgaver, hedder det i annoncen, der har fået Ida til tasterne:

Den slags annoncer er en sjældenhed

- Man behøver ikke at være lektor i matematik for at kunne regne ud, at lønnen er 44 kroner i timen, hvis vi regner med at huslejen bør være 3.000 kr. om måneden, skriver Ida, men hvad tænker du?

Er 17 timers arbejde pr uge for at et rart værelse med eget køkken en god aftale?

Kasper Honoré fra minlejebolig.dk skriver til nationen!, at det ikke er hans indtryk, at denne type udlejing er et fænomen. man ofte støder på som søgende på lejeboligmarket:

- Det er tværtimod en sjældenhed.

- Hvis det alligevel eksisterer i en grad vi ikke bekendt med, vil jeg tro at det er et Københavner-fænomen.

- Udover det bliver både lejere og udlejere lidt mere kreative i spidsperioderne, skriver Kasper, men hvad er din erfaring?