Kvinde ramte parkeret bil og stak af: Så kom flaskedreng

- Da jeg kom ned og så at min bil var blevet ridset, så blev jeg selvfølgelig vred og ked af det.

- Men mens jeg stod der og var bitter kom Føtex' flaskedreng. Og han kunne fortælle, at en anden kunde havde set påkørslen og havde skrevet den anden bils registreringsnummer ned.

- Så nu skal jeg bare i kontakt med den kunde, der så, hvad der skete.

Desværre ingen kontaktoplysninger

Sådan fortæller Edel A til nationen! om den ærgerlige situation hun er havnet i, fordi en anden bilist ramte hendes bil.

For selv om Edel har den anden bils registreringsnummer, så kræver hendes forsikringsselskab, at hun stiller med et vidne. Og derfor vil hun nu meget gerne i kontakt med den kunde, der gjorde sig den ulejlighed at notere den anden bil:

- Det var en kvinde, men hun havde desværre ikke lagt nogen kontaktoplysninger, siger Edel til jv.dk, men hvad siger du?

Var det dig - eller én du kender?

Kender du den person, der var i P-kælderen under Føtex i Aabenraa d. 23. november, da Edels blå Audi A1 blev ridset?

Skriv på denne mail, så får Edel besked.