Kvinde spreder ben i toget: Teenagere jubler

- At mænd vover at indtage plads i det offentlige rum er så indlysende, at det har fået sit eget begreb.

- Derfor er det på tide, at vi hylder det kvindelige modsvar.

Sad og nød metro-tur med spredte ben: Så kom Anna med ætsende væske

Flot arbejde - reklame er en kunst

Sådan skriver Malmø-indkøbscenteret Hansa om deres kampagne for 'womanspread' - altså at kvinder skal sprede ben, når de bevæger sig rundt i det offentlige transportsystem. Og ser man på de kommentarer videoen har fået på Facebook, så er der et par stykker, der mener at det er på tide, at nogen viser, at kvinder også kan fylde:

- Flot arbejdet.

- Reklamer kan være en kunstart, og det er betragteren, der selv tolker.

- Den skal vække opmærksomhed og følelser og få folk til at snakke.

Mine teenagere elsker det

- Hvis jeg havde set den kvinde i virkeligheden, var jeg nok blevet lykkelig i et lille øjeblik over hendes opførsel, og mine to teenagepiger elsker kampagnen, skriver Annika R således på Hansas Facebook-profil i en kommentar der har fået 3 likes, mens Vefa F har fået 7 likes for denne:

- Usmagelig reklame.

- Det her budskab kan man formidle mere intelligent, skriver Vefa, men hvad synes du?

