Kvinde uden bil spærrede P-plads i Aarhus: Så kørte mandlig bilist ind i hende

- Man skal ikke slås om en parkeringsplads.

- Når det er sagt, så er det en uskik, at fodgængere tror, de kan holde en p-plads.

Kvinden viste at pladsen var optaget - manden fortsatte bare

Sådan skriver David M i den kommentar, der er skrevet på stiften.dk om den 51-årige mand, der i går i P-kælderen under Bruuns Galleri kørte direkte ind i en yngre kvinde, der stod og spærrede en plads, der så ledig ud.



Kvinden slog ellers ud med med armene, for at vise at pladsen altså var taget, men det var den mandlige bilist ligeglad med:

Hun blev skubbet bagud af bilen

- Han fortsatte med at køre frem mod kvinden, så hun blev skubbet bagud af bilen.

- Herefter har de to parter forskellige opfattelser af, hvad der skete.

- Men manden steg på et tidspunkt ud af bilen og så endte det i håndgemæng mellem de to parter, indtil vagterne ankom, oplyser Østjyllands Politi i torsdagens døgnrapport, og avisen kan supplere med at manden nu er sigtet for vold, men hvad siger du?