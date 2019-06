Kyler valgkort i toilettet: Kedeligt at stemme blankt

- Det her er min form for protest.

- Jeg mener ikke, at der er nogle af politikerne, der reelt ønsker at gøre noget for landet.

- De lokker med løfter om bedre velfærd, guld og grønne skove, men efter valget går de som regel bag om vælgernes ryg. Og vi har set det samme ved tidligere valg.

Fyldte lommer og fed pension

Sådan skriver Thomas F til nationen! om den helt særlige valg-video, han har lagt på youtube. Thomas uddyber, at det er sjovere at vise sin politikerlede på den måde end på at stemme blankt. Og han vil gerne høre, om han er den eneste, der synes at et valgkort hører hjemme i toilettet.

- Det er min opfattelse, af mange af politikerne bare er opportunister, der ønsker at fylde deres egne lommer og sikre sig en fed ministerpension.

- Jeg har set i gennem deres bedrag og personligt har jeg opgivet al tro på systemet.

Min stemme betyder alligevel ikke noget

- Desuden har jeg en formodning om, at mange af beslutningerne i det her land reelt foretages af EU og lobbyister, og at de danske politikere bare er kransekagefigurer.

- Hvilket bare gør ens stemme endnu mere irrelevant.

- Derfor valgte jeg, at skille mig af med mit valgkort, da min stemme alligevel ikke har nogen indflydelse i sidste ende, skriver Thomas, der gerne vil høre dit svar på spørgsmålet: