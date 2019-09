Kylet ud af træningscenter: I har et hårdt udseende

M og K gjorde andre medlemmer i et nyt træningscenter i Holbæk bekymrede - ikke pga af deres opførsel, men fordi de har et hårdt ydre og udseende. Er det fair?

- Jeg havde overvejet at melde mig ind.

- Men jeg satser på at blive tusset i nærmeste fremtid, så øv øv...

Bare ikke i orden

Sådan skriver Sebastian l i en kommentar på Sportsbyens Træningscenters Facebook-profil, efter at ledelsen i går bad to mænd med 'hårdt udseende' om at blive væk:

- Det bare ikke iorden.

- De skal da ikke dømmes for deres udseende, skriver Firat C i en anden kommentar og en mail til nationen! skriver Camilla L:

Diskrimination på højeste plan

- Måske sagen her er noget for jer, den handler om diskrimination på højeste plan.

- Sportsbyens træningscenter i Holbæk havde fået 2 nye medlemmer og på deres første dag får de en besked fra centret om, at de har fået klager fra andre medlemmer.

- Ikke begrund af deres opførsel, nej fordi de har tatoveringer og ser hårde ud.

- Og på baggrund af dette vælger de at ekskludere disse 2 gutter.

Hvor er vi lige henne i 2019

- Hvor er vi lige henne i år 2019, skriver Camilla, der også har sendt ordlyden af den besked, de to nu udsmidte medlemmer, har modtaget:

- Hej M og K.

- I meldte jer i ind i Sportsbyens Træningscenter i går. Vi har i mellemtiden modtaget flere henvendelser fra bekymrede medlemmer ang jer.

- Ikke angående jeres opførsel, men udelukkende kommentarer om jeres hårde ydre og udseende. Disse henvendelser bliver vi som nystartet træningscenter nødt til at reagere på opg derfor denne besked.

- Ingen af jer nåede at betale noget for at træne her og kan således stoppes, uden omkostninger - dette er sket pr. dags dato, stod der i den sms, som M og K modtog, men hvad siger du?

