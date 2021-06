Lå halvnøgen: Så hev politiet fat i droneejer

En solbadende 32-årig kvinde fra Esbjerg fik en overraskelse i lørdags. For pludselig luskede en drone sig ind i luftrummet over haven.

- Det er svært at have privatliv i dag.

- Selv med høje hække.

Spild af energi

Sådan skriver Poul H i en af de 155 kommentarer, der er skrevet på Jydskevestkystens Facebook-profil om en kvinde i Esbjerg, der forleden lå og nød det gode vejr og den bagende sol i haven - og pludselig kunne høre en drone......

- Danmark når det er bedst!

- Ikke NOGET SOM HELST at gå op i, så er det sgu med at finde noget at brokke sig over.... LOL

- Spild af dejlig energi og tid, skriver Thom K. i en anden kommentar, for kvinden kontaktede politiet, der straks rykkede ud:

Vi har være ude og tale med droneejer

- Vi har været ude og påtale det over for ejeren.

- Der er jo regler for det med at flyve med drone, siger Karsten Høy, vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi til avisen, der også kan fortælle, at droneejeren slap for yderliger påtale, da det var en tilfældighed, at hans drone havde befundet sig over kvindes have.

Drone-regler Dronebekendtgørelsen

(Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser til EU-forordning 2019/947 om regler og procedurer for operation af ubemandede luftfartøjer) ....... Beskyttelse af privatlivets fred § 13. Flyvning med droner over bygninger og beboelsesejendomme og dertilhørende haver, gårdspladser og lignende, som er afgrænset af hegn, hæk, mur eller lignende, må ikke finde sted uden ejers eller beboers samtykke, medmindre flyvningen sker som led i udførelse af arbejde eller virksomhed, som efter anden lovgivning giver adgang til ejendommen. Stk. 2. Flyvning med droner nærmere end 2,5 meter fra beboelsesejendomme, som ikke er afgrænset af hegn, hæk, mur eller lignende, må ikke finde sted, medmindre flyvningen sker som led i udførelse af arbejde eller virksomhed, som efter anden lovgivning giver adgang til ejendommen. Kilde: Retsinformation

- Det kunne jeg også finde på, men der er ikke nogen værd at spionere på hvor jeg bor, skriver Stein L. i en tredje kommentar, men hvad tænker du?