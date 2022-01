Låg-koks: Borgere til grin

- Vi skiftede beholdere i 2018, og vi havde en forventning om, at de ville have en levetid på ti år.

- Vi (kan) ikke acceptere, at kommunens borgere sorterer i papir og pap - og at det ikke kan blive genanvendt optimalt.

- Derfor udskifter vi dem nu til nogle nye.

Borgere sorterer forgæves

Sådan siger Jette Jungsberg, teamleder Klima, Miljø og Affald i Næstved Kommune, til TV 2 ØST om de 17.000 skraldespande til pap og papir, der nu skal skiftes, fordi lågene ikke sidder tæt længere. Det er således sket flere gange, at vognlæs med pap og papir er blevet afvist, fordi det sorterede er for vådt til genbrug.

Affaldsboss: En sæk er bedre

Smider alt affald i samme spand

Men ser man på den lokale tv-station TV 2 Østs Facebook-side, er problemet med ødelagte skraldespandslåg ikke et isoleret problem i Næstved.

I Randers er kanten næsten væk

- Vi har det samme problem i Silkeborg Kommune.

- Låget på vores spande er næsten helt knust, skriver Lisa M. således.

- Hos min kæreste i Randers er beholderen også fyldt med vand, når det har regnet.

- Kanten på beholderen er stort set væk, skriver Preben B., og Jeanette J. stemmer i:

Ikke så underligt

- Ikke meget anderledes i Holbæk Kommune.

- Og sådan som skraldemændene behandler dem, er det vel ikke så underligt

Andre afslører, at der også er lågproblemer i Guldborgsund og Kalundborg, så de 17.000 skraldespande fra Næstved er nok ikke de eneste, der skal smeltes om og laves til nye beholdere. TV 2 Øst oplyser, at 85 procent af beholderen kan genanvendes.

- Men hvor var det godt vi slap af med sugerør af plastik, skriver Naia S.

Kommunen kæmper nu for at få firmaet, der kører skraldebilerne i kommunen, til at betale for de nye spande. Hvad siger du?