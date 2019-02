Lånte 500 af mor og vandt 50.000: Men Tivoli Casino vil ikke udbetale

Hun havde mistet sit eget kort og lånte 500 kr af sin mor til at spille for på Tivoli Casino. Og hun måtte godt spille, men hun måtte ikke vinde

- Min datter spillede casino tirsdag d. 5. februar hjemme hos mig, og fordi hun havde mistet sit kort, så lånte hun mit.

- Hun indbetalte og pengene gik fint igennem til Tivoli Casino - og hun sad faktisk hele natten og spillede.

Ulovligt at bruge mors kort

Sådan indleder Winni B et brev til nationen! om den besynderlige situation hun og datteren er havnet i. For selv om casinoet godt kunne finde ud af at modtage de 500 kr, Winnis datter lånte på sin mors kort, så kunne de ikke finde ud af at udbetale de penge, datteren rent faktisk vandt. Og i de svar Tivoli Casino efterfølgende har sendt til nationen!, fortæller de at det handler om mistanke om 'hvidvask, spilmisbrug eller fx identitetstyveri eller lignende kriminalitet'. Du kan se Tivoli Casinos svar nedenfor - Winnis brev om den heldige/uheldige nat foran spillecomputerenfortsætter nemlig således:

- Hun var heldig og kunne sætte de 50.000kr til udbetaling, men da pengene ikke blev udbetalt, kontaktede hun casinoet via mail.

- De bad om dokumenter/billeder af de kort, hun har brugt igennem tiden, og det fik de, men så skrev de, at det var ulovligt, at hun havde brugt mit kort. Og at sagen sku sendes videre op i deres system.

- Hun lånte i alt 500kr og vi har nu været inde på trustpilot, og der rigtig mange lignede historier, så det må være et generelt problem med Tivoli casino, at de ikke vil udbetale gevinster..

- Det var tirsdag d 5/2... og jeg skrevet frem og tilbage med dem, og se hvad de svarer, slutter Winni, der har sendt dette screenshot:

Vi udbetaler ikke penge til Winnis datter

Og i en mail bekræfter casinoet, at Winnis datters gevinst ikke bliver udbetalt:

- Det er rigtigt, at TivoliCasino.dk ikke kommer til at udbetale det omtalte beløb.

- TivoliCasino.dk drives i overensstemmelse med de regler, der gælder for udbydere af spil i Danmark. Det betyder blandt andet, at vi er forpligtet til at sikre, at vores spillere er de personer, de oplyser at være, ligesom vi er forpligtet til at gribe ind, når der er indikatorer for hvidvask, spilmisbrug eller fx identitetstyveri eller lignende kriminalitet.

Det står seks steder at man ikke må spille for lånte penge

- Det fremgår hele seks forskellige steder i TivoliCasino.dks Betingelser og Vilkår, at man kun må spille for egne midler, at andet vil blive betragtet som misbrug, at gevinster ikke vil blive udbetalt i tilfælde af misbrug og at TivoliCasino.dk uden varsel kan lukke kontoen ved misligholdelse af reglerne.

- Det fremgår også, når man registrerer sit betalingskort, at det skal være ens eget kort.

Moren skal have sin bank til at kontakte os

- Hvis den, hvis kort er blevet brugt/misbrugt af en anden, ønsker det brugte beløb tilbage, skal vedkommende gøre indsigelse mod betalingen via sin bank, som herefter vil søge regres (som det hedder) hos TivoliCasino. lyder det i første omgang fra Tivoli Casino, og da nationen! efterfølgende spørger hvornår de bliver opmærksomme på, at kunden her bryder jeres regler, hvor ofte det sker, at de lukker en konto, hvor mange muligvis hvidvaskede penge Tivoli Casino har fået i kassen sidste år og om de penge bliver sendt videre til myndighederne, lyder det lange og grundige svar således:

15000 kr - så tjekker vi

- Hvad angår dine specifikke spørgsmål, så kan og vil jeg ikke komme ind på den konkrete sag, så nedenstående gælder vores generelle adfærd i TivoliCasino.dk

- Opmærksomheden på, at en spiller har brudt reglerne, kommer i forbindelse med iværksættelse af de kundekendskabsprocedurer, vi er forpligtet til i henhold til hvidvasklovens § 10 jf. § 11 (se nedenfor).

- Kundekendskabsproceduren iværksættes, når spiller anmoder om udbetaling af beløb på 15.000 kr. (2.000 euro) eller derover, hvad enten transaktionen sker på én gang eller som flere transaktioner, der er eller ser ud til at være indbyrdes forbundet.

Hvidvask og terror

- Herudover kan kunderne blive anmodet om dokumentation som led i en stikprøvekontrol; hvis der er tvivl om, hvorvidt tidligere indhentede oplysninger om spillers identitet er tilstrækkelige, eller hvis der i øvrigt foreligger mistanke om hvidvask eller finansiering af terrorisme.

- Hvis der er uoverensstemmelser mellem de oplysninger, vi har om spiller, og den dokumentation, spiller indsender som led i kundekendskabsproceduren, herunder kopi af det betalingskort, der er anvendt på spillers spilkonto, suspenderes spillers spilkonto, og midlerne indefryses.

- Udover at efterleve vores forpligtelser i medfør af hvidvaskloven, så er vi også forpligtede til at sikre, at spiller ikke låner sin konto ud til andre som måske er registreret i ROFUS, er mindreårige eller af andre årsager ikke lovligt kan spille hos os.

Andre tabte penge - og ville have penge tilbage

- Når vi forbyder anvendelse af andres betalingskort, er det derfor også for at undgå, at de regler, der blandt andet skal sikre ansvarligt spil, omgås.

- Reglerne sikrer endvidere mod misbrug af andres betalingskort – og også mod udnyttelse af disse regler, f.eks. ved at en betalingskortholder gør indsigelse mod en indbetaling hos Tivoli Casino, fordi spiller og kortholder ønsker at tilbageføre indsatser, der ikke gav gevinst. Dette har vi desværre set eksempler på.

Vi afventer - midlerne er indefrosset

- Når vi suspenderer en spilkonto, indefryser vi midlerne på spilkontoen. Vi videresender en kopi af afgørelsen til Spillemyndigheden og underretter Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet.

- Vi afventer herefter en tilkendegivelse fra ovennævnte myndigheder i forhold til en videre behandling af sagen, herunder håndtering af de indefrosne midler.

- Jeg henviser til de to myndigheder for oplysninger om hyppigheden af sager om hvidvask eller andre kriminelle forhold, skriver Tivoli Casino, men hvad tænker du?

Du kan se den lov Tivoli Casino henviser til nedenfor, men hvad tænker du?