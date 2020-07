Lad os nu få lov til at stemme om det EU-lort

- 'Finansministeriets foreløbige beregninger viser ifølge Jyllands-Posten, at Danmarks bidrag stiger 4,5 milliarder årligt.'



- Lad os nu få lov og stemme om det lort!

Sydeuropas overforbrug

Sådan skriver nationens! JC. D i en af 389 kommentarer, der er skrevet om den aftale EU-landene - herunder Danmark - har indgået om økonomisk støtte til de hårdest corona-ramte medlemslande. Og om EUs budget.

Regningen vokser efter EU-aftale: 'Gak gak'

Og JC er den eneste, der er utilfreds med at danskerne skal til lommerne.

- Vi skal betale for Sydeuropas overforbrug.

- Ingen reformer i Syd, mens vi arbejder til vi er 70 - 75 og i Syd til de er 50 - 60 år, skriver nationens! Black Knight og Ole O synes, at de udgifter Mette Frederiksen har forpligtet Danmark til at betale, burde sendes til folkeafstemning.

Om få år skal får vi sikkert euro

- Eneste rigtige og demokratiske vil være, at vi tager en folkeafstemning om, hvorvidt Danmark skal udtræde af EU.

- Om få år vil vi alligevel blive tvunget til at indføre euro istedet for kronen og tro mig... der kommer flere dyre hjælpepakker som vil suge så mange penge ud af Danmark, at vi ikke kan opretholde vores velfærd.

FAKTA: Sådan fordeler EU-lande 13.580 milliarder kroner Efter et usædvanligt langt topmøde har EU-landenes stats- og regeringschefer tidligt tirsdag morgen indgået en aftale om et budget og en genopretningsfond. Syvårsbudgettet for 2021-27 er på 1074,3 milliarder euro. Genopretningsfonden efter coronakrisen er på 750 milliarder euro. * 30 procent af alle midler øremærkes klima og understøttelse af et klimamål for 2050. * Genopretningsfonden finansieres ved, at EU-Kommissionen optager lån på kapitalmarkederne, som betales tilbage fra 2027 til 2058. * Ud af den samlede genopretningspulje på 750 milliarder euro, er 390 milliarder euro tilskud til især de værst ramte lande og sektorer, mens 360 milliarder euro er lån. * Hovedparten af midlerne (672,5 milliarder) fra genopretningsfonden skal bruges i perioden 2021-23 - 70 procent de første to år og 30 procent i det følgende. * Resten af genopretningspuljen gives som tilskud under forskellige programmer som forskning, regional udviklingsstøtte og hjælp til overgangen til en CO2-fri fremtid. Dermed sikres demokratisk kontrol med midlerne. * 378 milliarder euro afsættes under den overordnede ramme med struktur- og samhørighedsmidler. * Der fastsættes en mekanisme, der skal sikre, at udbetaling af EU-midlerne betinges af overholdelse af retsstatsprincipper. * Til en hovedpulje med blandt andet landbrugsstøtte afsættes 356 milliarder euro. * Migration og grænsekontrol: 22,7 milliarder euro. * EU-administration: 73,1 milliard euro. * Naboskab, bæredygtighed og udvikling: 98,4 milliarder euro. Størrelsen af forskellige underprogrammer i EU-budgettet: * Forskningsprogrammet Horizon Europe: 75,9 milliarder euro. * Investeringsprogrammet InvestEU: 1,3 milliarder euro. * Infrastrukturprogrammet Connecting Europe Facility: 28,4 milliarder euro. * Det digitale program Digital Europe: 6,7 milliarder euro. EU-Parlamentet skal godkende budgettet, og nationale parlamenter skal godkende, at EU's indtægtsloft hæves midlertidigt. Kilde: EU-Rådet. Vis mere Luk

- Arne bliver begravet sammen med Grundloven medmindre vi får en folkeafstemning nu, skriver Ole, men hvad tænker du?