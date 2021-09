Lad vær med at vær så sure

Næsten 1000 borgere var imod, men et flertal i Ringkøbing-Skjern byråd stemte i går ja til gå videre med et kæmpe vindmølle-projekt i Lem.

- Hvorfor ikke se konstruktivt på sådan et projekt ....og hvem ellers, der gerne vil udvikle og bidrage til vores samfund.

- Fedt der er folk, der tør tage chancer og skabe arbejdspladser, så vi alle har noget og stå op til hver dag.

- Noget der kan give os brød på bordet.

Op til 270 meter

Sådan skriver Ulrik F i en populær kommentar (24 likes) på Dagbladet Ringkøbing Skjerns Facebook-profil om at 16 ud af byrådets 28 medlemmer i går stemte 'ja' til at der skal arbejdes videre med planlægningen af otte testmøller op til 270 meter, et solcelleanlæg og et Power-to-X-projekt i Lem Kær, som ligger tæt på Velling, Lem og Højmark. Der står 11 møller i området i dag - de er 150 meter høje, og naboerne frygter lys og larm, nu hvor møllerne skal være 120 meter højere:



Klimaet vandt - livskvaliteten tabte

I går kunne DR Midtvest fortælle, at der var samlet 833 underskrifter sammen fra folk, der IKKE ville have verdens største vindmøller stillet op. Og lederskribenten på på den lokale avis, skriver i dag at 'Klima og arbejdspladser vandt over livskvalitet og nærmiljø':

Taberne - beboerne

- Tilbage står nemlig taberne; de beboere i Velling, Højmark og Lem, som kan se frem til et nært naboskab med blinkende, skyggekastende og støjende megamøller.

- Det er forståeligt, hvis de nu ser sig selv som udsat for et overgreb, der blev sanktioneret af et byrådsflertal, skriver avisens chefredaktør, men Ulrik er ikke den eneste, der på Facebook giver udtryk for at flertallet af politikerne stemte rigtigt:

- Super godt at de kommer op, skriver Mogens H, men hvad tænker du?