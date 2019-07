Lad være med at smække døren i: 7000 Jehovas Vidner på vej til Danmark

nationen! har fået et opkald fra Bente, der gerne vil opfordre danskerne til at tage pænt imod de 7000 udenlandske delegerede, der kommer til Jehovas Vidner-stævne i Brøndby i juli.

- Jeg er 82-år og jeg er desværre ikke så godt gående mere.

- Så jeg kan nok ikke - som det ser ud lige nu - deltage i det store internationale stævne, som skal foregå på Brøndby Stadion om nogle få uger.

- Men jeg vil så gerne opfordre danskerne til at tage godt imod de vidner, der kommer rejsende hertil fra 16 lande.

Se også: 16 år og Jehovas vidne: Forskellen på os og andre er vores moral

Husk at Jehova er nævnt mange gange i Bibelen

Sådan lød det forleden fra Bente C, der kontaktede nationen! med en bøn. Bente - som selv var med til et lignende Jehovas Vidne-stævne for så mange år siden, at hun ikke kan huske, hvor det var - har nemlig hørt at, der kommer mere end 5000 udenlandske Jehovas Vidner til Danmark - og de skal have en god oplevelse, synes hun. Hendes bøn fortsætter derfor således:

- Jeg lever selv, sådan som der er skrevet i Bibelen, og jeg hører foredrag fra Jehovas Vidner over telefonen hver søndag.

- Det er en stor glæde, og man skal også huske, at Jehova er nævnt mere end 7000 gange i biblen, mens Jesus kun er nævnt cirka 1000 gange.

Giv folk en chance - åbn døren

- Min opfordring til danskerne er: Lad nu være med at smække døren i, hvis et vidne ringer på døren.

- Hør nu, hvad de fortæller, for det er altså ordentlige mennesker, der hverken ryger eller drikker.

- Man skal altid give folk en chance, og når der nu kommer så mange til Danmark, så er det da en god mulighed for at vise, hvor rare og varme vi er, siger Bente. Fra Jehovas Vidners danske presseafdeling kan man bekræfte, at stævnet i Brøndby 19.-21. juli bliver meget internationalt. Man regner faktisk med mere end 7000 udenlandske delegerede.