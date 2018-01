Læge-Bent tør godt: Patienterne synes cannabis er fantastisk

Mange syge danskere oplevere, at deres læge siger nej til at udskrive recept på cannabis. men

- Der er ikke nogen af mine patienter, der har haft bivirkninger af betydning, og hvis man skal tro dem, er det et fantastisk stof.

- Jeg er mere skeptisk, men jeg synes, det er synd, at vi som læger lægger armene over kors og siger, vi ikke vil være med.

Sådan siger læge Bent Damgård til jv.dk, om de erfaringer han har gjort sig efter at have udskrevet cannabis til 10 patienter. Og skal man tro, de kommentarer avisens læsere er kommet med, så burde andre danske læger gøre som Bent, der tog sin beslutning om at tilbyde cannabis, efter at han havde deltaget i en konference i udlandet.

Smertepatienter kan ikke vente ti år

- Mennesket først - det må være motoet.

- Derfor bør det være sådan, at ethvert menneske, som ikke kan få den nødvendige hjælp fra traditionel medicin, bør have muligheden for at få cannabis.

- Bevares - måske der mangler en masse undersøgelser af cannabis, men den enkelte smertepatient har altså ikke tid til at vente i 5, 10 eller 15 år.

- Disse mennesker skal have hjælp nu (medens de stadig lever) og jeg tror de fleste er villige til at acceptere, at der er tale om et 'uprøvet' produkt, bare det hjælper, skriver Leif C i sin kommentar, og Mathies S er også positiv:

- Godt gået.

Mild cannabis i håndkøb

- Det nytter ikke noget at lægerne bliver sure på politikerne over cannabis ordningen og går i trods uden at lytte på deres patienters behov.

- Borgernes ve og vel må være førset prioritet og politik og magtkampe anden prioritet.



- Hvis medicinsk cannabis blev kategoriseret som et naturmedicin, ville myndige borgere kunne købe det lovligt uden om lægerne (reguleret så pakkerne kun indeholder milde doser) og så kunne vi undgå hele den her magtkamp som ihvertfald ikke tjener borgerne noget godt, skriver Marthies.

