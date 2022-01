Læge: Hvorfor er jordemødrene så sure?

Jordemødrene fødte i gennemsnit med 63 kvinder per år i 2007. Antallet faldt til 38 i 2020, skriver en læge, der antyder, at de færre fødsler er med til skabe utilfredshed.

- Hvad er det, jordemødrene er pressede over i dag?

- Det kan ikke være fødslerne, der trækker hårdest på tid og kræfter.

Måske flere fødsler vil gøre dem gladere?

- Jordemødrene fødte i gennemsnit med 63 kvinder per år i 2007. Antallet faldt til 38 i 2020.

- Utilfredsheden ligger måske i, at man har mindre end en fødsel per uge i det fag, man er uddannet til.

Sådan lyder det i dag fra Henrik N, læge, i et debatindlæg i Politiken om de jordemødre og sygeplejersker, der i de sidste mange måneder har klaget over løn- og arbejdsforhold.

Flere jordemødre til samme antal fødsler

Lægen lægger sig dermed på samme linje som statsministeren, der nævnte det faldende antal fødsler pr jordemoder i nytårstalen. Og Signild Vallgårda, professor i Folkesundhed på Københavns Universitet, der i november mindede danskerne om, at der de seneste 20 år er ansat knap 700 jordemødre (omregnet til fuldtidstillinger) mere. Og at antallet af fødsler har i perioden været nogenlunde konstant på omkring 60.000.

På Politikens Facebook-side har lægens spørgsmål skabt en del debat - bla. har Anne F, der skal bruge jordemoder til en fødsel om en måned, fået 32 likes for den her kommentar:

- Til min sidste jordmoderkonsultation for et par uger siden, fik jeg at vide at fødselsklinikken (som jeg planlagde at føde på) og sengeafsnitttet for særligt sårbare fødende (hvor planen var at jeg skulle overnatte efterfølgende) for tiden var lukket ned, fordi der mangler 25 jordmødre på Rigshospitalet og de ikke har personalet til at varetage mere end det mest essentielle.

- Kan vi stoppe med at lade som om, at det er et mysterium hvad der presser jordmødrene?

Der er ikke personale nok

- Det virker meget simpelt, når man kigger på situationen: Der er ikke personale nok til at varetage de arbejdsopgaver der bør varetages, og forholdene er for dårlige og pressede til at nok bliver ansat og bliver hængende, skriver Anne F, og Lihn N giver cheferne skylden:

Det er ledelsens skyld

- Jordemødrene passer deres arbejde - så hvis der er opgaver, der ikke burde være i deres opgaveportefølge, så er det ledelsen og opefter, der skal skydes på.

- Ingen kan i dag selv opfinde opgaver, som de lige synes, de vil bruge tid på - og da slet ikke i det offentlige, som er fuldstændigt smadret efter et par årtier med NPM (New Public Management red. )i sin værste form, skriver Lihn.

