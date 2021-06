Læge om vaccine: Kan ikke lade sig gøre

- Min kone har sclerose.

- Da hun ikke bliver fulgt aktivt af et sygehus, var hun ikke blandt de personer i målgruppe 5, der fik tilbudt en vaccine tidligt.

- Så i marts (d. 17/3) henvender min kone sig til sin praktiserende læge (i Region Midtjylland) mhp. at blive henvist til fremskyndet vaccination for målgruppe 5.

- Lægen melder tilbage, at hun ikke kan henvise til dette.

Lægen er enig: Min kone er målgruppen

- I sidste uge (d. 8/6) udtalte Brostrøm på et pressemøde så, at muligheden for at personer i målgruppe 5 kan visiteres/henvises til fremskyndet vaccination via deres praktiserende læge, stadig eksisterer.

- Og da min kone opfylder 4 af de opsatte kriterier for øget risiko ved COVID-19 – som opstillet af SST - skriver jeg d. 10/6 til min kones praktiserende læge og beder – igen - lægen indstille hende til fremskyndet vaccination.

- D. 11/6 kommer der svar fra lægen der er enig i at min kone er i målgruppen, men lægen kan ikke henvise hende til fremskyndet vaccination.

Men bliver afvist alligevel

Sådan lyder de første sætninger i den mail Dennis har sendt til nationen! om at sidde med en fornemmelse af, at have en ’forkert’ læge. En læge, der ikke vil hjælpe og som de derfor ikke er trygge ved. Dennis tror nemlig at hans kones læge har besluttet, at melde sig helt ud af vaccinationsarbejdet. Og det gør ham vred i en grad, så han nu sidder med en følelse af afmagt og en oplevelse af, at hans kone reelt set er blevet frarøvet muligheden for at blive henvist til en fremskyndet vaccination – pga af en praktiserende læge, der ikke har ønsket at udføre det arbejde, som Sundhedsstyrelsen har lagt op til. Hans brev - som nationen! har bedt de praktiserende lægers organisation om at kommentere - fortsætter nemlig således:

Det kan ikke lade sig gøre

- Afvisningen svar undrer os meget, da det jo ikke hænger sammen med Søren Brostrøms udtalelse og heller ikke med de informationer, der er tilgængelig på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

- Mandag morgen (d. 14/6) kontakter jeg lægen for at for en uddybende forklaring på hvorfor der ikke kan henvises til fremskyndet vaccination.

- Her kan jeg ikke få et klart svar men får igen oplyst, at det ikke kan lade sig gøre at henvise til fremskyndet vaccination og at dette ikke skyldes, at lægen har foretaget en vurdering efter Sundhedsstyrelsens beskrivelser, men at det simpelthen ikke kan lade sige gøre.

Systemer er jo brudt sammen

- Reelt set er systemet jo brudt sammen, hvis de ordninger, der laves ikke understøttes af de praktiserende læger, skriver Dennis, og nationen! har spurgt de Praktiserendes Lægers Organisation, om de har kendskab til nogle læger, der slet ikke har henvist nogle patienter til fremskyndet vaccination. Og hvor mange, det i givet fald handler om.

Der er 3315 læger i Danmark

Og de spørgsmål kan de ikke svare på, men de kan oplyse, at vaccinationsindsatsen i forhold til målgruppe 5 (personer i særlig øget risiko) har været organiseret sådan, at langt de fleste patienter skulle identificeres via sygehusene:

- Sundhedsstyrelsen har (derudover red.) meldt ud, at kun et mindre antal af patienterne i målgruppe 5 skulle henvises fra egen læge.

- Senere har det været meldt ud, at henvisning af målgruppe 5 skulle afvejes i forhold til vaccinationstilbud i henhold til alder (mange i målgruppe 5 blev løbende indkaldt til vaccination i kraft af deres alder).

-For patienter, der henvendte sig til egen læge, fordi de mente, at de var i målgruppe 5, har de praktiserende læger kunnet henvise til vaccination - med baggrund i Sundhedsstyrelsens udmeldinger og efter en konkret vurdering af patienten.

Og mange har henvist - forgæves

- Mange praktiserende læger har dog oplevet, at de har henvist patienter i målgruppe 5 til vaccination, uden at det har ført til indkaldelse af patienten.

- Der er i alt 3315 praktiserende læger i Danmark, og PLO har ikke oplysninger om, hvor mange patienter der er blevet henvist til vaccination af egen læge, fordi de tilhører målgruppe 5, skriver de Praktiserende Læger, der henviser til danske Regioner, for svar på, om der er nogen af landets 3315 læger, der slet ikke har henvist nogle patienter til fremskyndet vaccination.

Det kan Danske Regioner dog ikke svare på, men måske du ved noget?