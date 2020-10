Læge slår alarm: Løbet tør for vaccine

- Normalt er der rigeligt med vacciner i Danmark og vi køber dem af apotekerne eller fra SSI (Statens serum institut).

- I år er der grundet Coronasituationen meget stor efterspørgsel efter vaccinationer mod influenza og lungebetændelse. Ikke mindst efter at der i tv er blevet anbefalet nærmest alle at blive vaccineret.

- De centrale lagre i Danmark er løbet tør og vi læger kan ikke købe flere derfra.

Opfordring fra myndighederne: Gem vaccinen til de udsatte

Beder ministeren gribe ind

Sådan lyder de første sætninger i et nødråb nationen! i dag har modtaget fra en praktiserende læge i en mellemstor dansk provinsby. Lægen - som ønsker at være anonym pga sit normalt gode forhold til det apotek (nationen! kender mandens navn, selvfølgelig) - er nemlig meget frustreret over den i hans øjne uhensigtsmæssige måde influenzavaccinationer og lungebetændelsesvacciner bliver fordelt på i dag.

Og han vil gerne have den øverste ansvarlige, minister Magnus Heunicke, til at gøre noget, da han i sin praksis de seneste dag har måtte ringe til adskillige patienter for at aflyse planlagte vaccinationer.

Hans brev – som sundhedsministeren har fået mulighed for at kommentere – fortsætter nemlig således:

- Rigtig mange apoteker har lukket for at sælge vacciner til os læger, da de hellere selv vil give dem ved skranken - formentlig for at tjene de 80 kr. selv?

Er ved at aflyse flere hundrede stik

- Og problemet er, at det set herfra virker ret løst hvem der så får dem.

- Nogle apoteker beder så folk om at få en erklæring fra lægen – men det kræver jo uhensigtsmæssig tid og besvær for både patient og os læger.

- Vi er lige nu ved at aflyse flere hundrede patienter, hvoraf mange er svært syge, da vi ikke har adgang til vacciner mere. Og kender også til et andet lægehus der er ved at aflyse 380 patienter - hvoraf mange af dem er svært kronisk syge.

Håber på en god løsning

- Håber der bliver fundet en for alle parter god løsning, skriver lægen, der havde håbet at sundhedsministeriet straks ville gribe ind, men de henviser til Sundhedsstyrelsen, der henviser til et brev og en pressemeddelelse Statens Seruminstitut sendte ud i sidste ugem hvor de fortalte, at de til influenzasæsonen 2020/21 har købt 1,6 millioner doser influenzavaccine ind. Tidligere år har SSI indkøbt omkring 1 mio. doser influenzavaccine:

Ekstraordinær efterspørgsel

- Vi har købt markant flere doser ind til influenzasæsonen 2020/2021, men vi må konstatere, at der i år er en ekstraordinær stor efterspørgsel.

- Vi arbejder i øjeblikket på at skaffe flere doser influenzavaccine fra producenterne, men det er vanskeligt, da det ikke kun er i Danmark, der er en ekstraordinær stor efterspørgsel, men på verdensplan.

- SSI bakker derfor også fuldt ud op om Sundhedsstyrelsens henstilling om kun at vaccinere eller lade sig vaccinere, hvis man er blandt de grupper, der får tilbud om gratis vaccination, siger vicedirektør Ole Jensen fra SSI, men hvad siger du?