Læge til mor: Ikke så hysterisk

- Halsbetændelse.

- Og nu er hun på penicillin.

Sådan skrev Christine B. til nationen! i går aftes kl. 18.53, da hun efter 27 timers ventetid - bla. skulle hun have svar på datterens PCR-test - var kommet igennem til en rigtig læge af kød og blod, der turde kigge på hendes 7-årige datter.

Datteren - der havde fået negativ i en hjemmetest - fik ondt i maven og i halsen lørdag. men da feberen nærmede sig 40 ringede moderen søndag til vagtlægen, der meddelte at datteren skulle PCR-testes før hun kunne få adgang til en læge.

Det skete også for mig

Christine sendte også den recept lægen havde udskrevet, men ventetiden fra søndag middag til mandag aften, syntes hun stadig er helt gak-gak. Ligesom hun heller ikke er tilfreds med, at læger afviser at se børn, der ikke ikke har en PCR-test. Og det er hun langtfra den eneste, der synes:

William møgsyg: Lægen sagde smut

- Jeg havde samme oplevelse med min dreng på 2,5, som hverken havde feber eller hoste, men enorme mavesmerter!

- Men lægevagten nægtede at se ham før han hade fået negativ pcr test.

Kan ikke være rigtigt

- Det kan simpelthen ikk være rigtigt, at vores børn ikke kan få den rette lægehjælp, når det mangles skriver Malene H i en af 607 kommentarer om PCR-test og syge børn på Ekstra Bladets Facebook-profil og Sthefanie B. er enig:

- Jeg har oplevet noget lignende med min søn. Feber startede onsdag i sidste uge, pcr test torsdag med 39 i feber.

- Fredag formiddag ringer jeg til lægen, men de vil ikke se ham, før svar på test.

- Fredag middag får jeg svar på pcr - negativ.

Lægen overgav sig: Kom bare

- Weekenden svinger meget, ringer til lægevagt søndag, der siger, at jeg skal kontakte egen læge mandag.

- Jeg så til egen læge, som er i tvivl, om de overhovedet må se ham, fordi testen højst må være 48 timer, men overgiver sig heldigvis.

- Konklusionen ved lægebesøg; halsbetændelse, hævede, røde mandler med belægninger og højt infektionstal, lig med penicillin i en uge.

- Corona overskygger alle andre sygdomme i øjeblikket, og jeg er enig i at der skal passes på, men nogle gange tager det altså lidt overhånd og andre sygdomme bliver 'glemt', skriver Sthefanie B.

Det kan lægen gøre:

Min læge sagde vi ikke skal være så hysteriske

Sundhedsstyrelsen har for en uge siden opdateret de retningslinjer, der gælder for sundhedssystemet i denne corona-tid, og heri kan man læse, at lægerne faktisk godt kan afvise patienter over 7 år - hvis de har symptomer, der kan minde om corona. Men:

- Jeg har en skøn læge, som modsagde lægesekretæren, som afviste mig med mit syge barn.

- Lægens ord var; selvfølgelig skal I komme fysisk selv om I ikke har PCR test, nu skal vi jo ikke blive så hysteriske, at vi ikke kan behandle de syge

- Min datter skulle podes i halsen for at afklare om det var halsbetændelse eller kyssesyge, skriver Mia K. i en kommentar, men hvad tænker du?