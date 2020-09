Læge vil hjælpe: Lugter af kloak

Selv om Natasas læge har skrevet til AAB to gange og anmodet om, at de finder en anden lejlighed til hende, er der ikke noget at gøre. Vi må ikke, lyder det fra AAB

- Hej!

- For 3 et halvt år siden flyttede jeg i denne bolig på Bramslykkevej i Valby.

- Før det boede jeg i et rækkehus i Helsinge.

- Men allerede første nat kunne jeg mærke en tung ubehagelig luft.

Har hørt der ikke er luftet ud i ti år

- Min nye nabo fortalte, at den ældre mand, der havde boet her før mig, ikke havde luftet ud i 10 år, fordi han havde hund.

- Det er nemlig ulovligt at have hund her i afdelingen, og han ville ikke have klager.

Sådan indleder Natasa S et brev til nationen! om være syg og bo i en lejlighed, som ikke er god for hendes helbred. Natasa aner ikke sine levende råd og håber derfor, at dette brev kan ruske op i boligselskabet. Deres reaktion kan du se nedenfor. Natasas historie fortsætter nemlig således:

Min læge har skrevet to gange til AAB

- Men her lugter af kloak, og her er så fugtigt og koldt, og jeg fryser sommer og vinter, selv om der er varme på, og indeklimaet er meget usundt og har gjort mig meget syg.

- Min læge har skrevet i 2018 og nu i 2020 til AAB, at lejligheden er sundhedsfarlig, og bedt om at de skal give mig en anden lejlighed, men de svarer at de er ligeglade med lægeerklæringer.



De normale er flyttet

- Jeg er overfølsom for skimmelsvamp og fugt, og nu der også kommet væggelus.

- Alle de andre normale mennesker er flyttet fra opgangen, så der nu kun er misbrugere, som stinker meget slemt - og unge som ryger meget og drikker.

- Hjælp. Jeg har brug for en ny lejlighed, skriver Natasa S, og AAB skriver til nationen!, at der har været 5 indflytninger i opgangen i nr. 31 over de seneste 4 år, fordelt på tre lejemål, og at de har kontrolleret Natasas lejlighed:

AAB: Loven siger vi ikke må lytte til lægen

- Det er korrekt, at en beboer ikke kan få en ny lejlighed på baggrund af en læges anbefaling.

- Lovgivningen er helt klar på det her område. AAB må ikke tage en lægeudtalelse med i betragtning, når en bolig skal tildeles.

- I forhold til det konkrete lejemål, så besigtigede Beboerklagenævnet allerede i 2018 boligen, og i den forbindelse blev der foretaget fugtmålinger og undersøgt for skimmelsvamp.

Og vi mener faktisk ikke lægen har været i lejligheden

- I Beboerklagenævnets afgørelse hed det, at der ikke kunne konstateres synlige tegn på skimmelsvamp, fugt eller andre mangler. Vi har med andre ord undersøgt sagen grundigt og har ikke fundet tegn på eller bevis for, at boligen er sundhedsskadelig.

- Os bekendt har den læge, som har udstedt erklæringen, heller ikke besigtiget lejemålet, som han kalder sundhedsfarlig, fortæller Kent Husted, der er presseansvarlig i Boligforeningen AAB, men hvad tænker du?