Lægger foto af tyve med mundbind på nettet: Bare straf mig

For snart et år siden havde butikken Ønskebørn i Aabenraa held med at efterlyse en butikstyv på nettet. Nu gør de igen

- Jeg er indstillet på at få en bøde eller tage en fængselsstraf, hvis det er nødvendigt.

Sådan siger børnetøjssælger Vibeke Knudsen fra Aabenraa, der torsdag aften lagde billeder af et ungt par iført mundbind på nettet, til jydskevestkysten.dk.

Vi har dem også på overvågning

Vibeke er ifølge avisen 200 procent sikker på, at parret er skyldige i butikstyveri for cirka 2500 kr. Og selv om man ifølge loven ikke må offentliggøre den slags, har hun gode erfaringer.

Sidste år lagde hun nemlig en video på Facebook, der viste et tyveri - og det endte med, at tyven sendte hende et sødt brev - og penge for varerne:

Vibeke får sødt brev og 500 kr. fra flov butikstyv: Facebook-opslag virkede

- EJ, HVOR ER DET VILDT!!

- Vi har dem også på overvågning inde ved os, hvor de bliver taget på fersk gerning.

- De slap afsted med en Calvin Klein-kjole desværre, skriver Celina T. i en af de 142 kommentarer, der er skrevet på butikken Ønskebørns Facebook-side, og Heidi R. kan godt lide, at butikken tager sagen i egen hånd:

Pinligt - jeg vil gerne betale

- Loven skal laves om, det skal gøres lovligt at offentliggøre og efterlyse tyve og voldsmænd, skriver hun, mens Danka R. er mere på det unge pars side:

- Det er helt pinligt at se sådan noget.

- Hvis de ser det her, så vil jeg rigtig gerne betale for deres varer og give dem noget babytøj, som vores søn ikke kan passe mere, hvis det er derfor, de ser sig nødsaget til at stjæle, skriver Danka R., der har fået 42 likes, og Gitte P. bryder sig heller ikke om butikkens efterlysning:

- Det er slemt (tyveriet red.) og på ingen måde o.k.

- Men selvtægt er heller ikke o.k. ... så farvel til jer, skriver Gitte P. Men hvad tænker du?