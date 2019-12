Lægger sig fladt ned: Numse-forhør var en fejl

Hedensteds borgmester siger undskyld. Det var ikke OK, at Brian L skulle svare på, hvordan han tørrer sig i numsen, da han var til møde med tre sagsbehandlere på jobcenteret.

- Jeg håber og krydser fingre for at det Brian her har startet, vil føre til et markant ændret menneskesyn.

- Hvad enten de møder en borger der er i ressource forløb eller blot arbejdssøgende.

Borgmesteren lægger sig fladt ned

Sådan skriver Naja A i en af de 228 kommentarer, der er skrevet på DR Nyheders Facebook-profil om Brian L fra Hedensted, der nu får en undskyldning for den behandling, han har fået på kommunens jobcenter.

Som du måske har læst, blev Brian nemlig spurgt, hvordan han tørrer sig i numsen, da han fortalte, at han fik stærke smerter i det aktiverings-forløb, kommunen havde bestemt han skulle deltage.

- For mig er der ikke andet at sige end undskyld til Brian Larsen, og vi lægger os fladt ned.

- Vi har indskærpet, hvad vores værdier er, når vi taler med vores borgere, og jeg tør godt love, at det her sker ikke igen.

- Vi er fuldstændig enige om, at det her var en fejl, siger Hedensteds borgmester Kasper Glyngø, efter en samtale med jobcenterchefen, til DR.

De har jo en vurdering fra en læge

Og den melding fra borgmester er der mange, der ligesom Naja A, er glade for:

- Er da også langt ude. De har da en vurdering/udtalelse fra lægen.

- Dén må de da udgå fra og så bare bakke ham op. De har jo på ingen måde kompetencerne til at vurdere noget som helst i dén forbindelse, skriver Freja D, og Charlotte M foreslår at dem, der bad Brian svare på, hvordan han tørrede sig i numsen, skal på kursus:

- Uanset i hvilken sammenhæng, der er blevet spurgt, så er det fuldstændig utilstedeligt, og den sagsbehandler, der har spurgt, burde på et efteruddannelseskursus i etik, moral og anstændighed, skriver Charlotte.

På nationen! og på Ekstra Bladets Facebook blev der skrevet mere end 1000 kommentarer om sagen i går, og 93 procent af de mere end 34000 læsere, der deltig io debatten, mener heller ikke, at det er ok.

Hvad tænker du? Og hvad er det mest ydmygende spørgsmål, du har fået på jobcenteret?