Lænker sig til fly: Vanvid

Et privatfly kan udlede seks tons CO2 på tre timer. Det er mere end et menneske på jorden i snit udleder på et helt år, og derfor er 100 aktivister i aktion i Geneve i dag

- 100 klimaaktivister fra 17 lande – heriblandt Danmark – er lige nu tilbageholdt af politiet i Geneve efter en fredelig og ikke-voldelig protest ved Europas største privatfly-messe i Geneve lufthavn.

- Her lænkede de sig til udstillingsflyene og til udstillingens indgang for at forhindre potentielle købere i at komme ind til messen.

- Aktivisterne kræver et forbud med privatfly.

Tager flyet til Malmø

Sådan indleder Helene fra Greenpeace et brev til nationen! om klimasvin med egne fly. Helene peger i brevet på at nogle privatfly udleder op mod to ton CO2 i timen - mens en 'gennemsnitsborger' i verden udleder mindre end fem energirelaterede tons CO2 om året.

Og i en ny rapport, bestilt af Greenpeace, kan man læse, at vi i Danmark i 2020, altså midt under corona-lockdowns mm., havde 1400 afgange med privatfly. Men at det taI i 2022 var steget til 5898 årlige afgange. Og det synes Helene er helt vanvittigt:

- Hele 16 gange hver dag lettede et privatfly fra især Roskilde, Aalborg og Billund.

50 gange svin

- Størstedelen af disse fly fløj i både 2020 og 2021 mellem Aalborg og København, mens den mest hyppige rute i 2022 – altså efter corona – var mellem København og London.

- Cirka en gang om ugen lettede et privatlfy i Danmark for at flyve 'hele vejen til Malmö.

Forbyd dette vanvid

- Som de fleste mennesker ved, er det relativt nemt og hurtigt at komme med toget til Malmö. Men alligevel fløj privatfly-ejere altså til Malmö cirka en gang om ugen i fjor, og svinede hermed i hvert fald 50 gange mere end, hvad en togtur ville have udledt.

- Vi må forbyde dette vanvid, skriver Helene, der mener de superrige i privatfly accelererer klimakrisen. Og ikke bryder sig om, at 2023 tegner til et blive et rekordår for salg af privatfly, men hvad tænker du?