Lærer klager over omklamrende mødre: De SMS'er konstant

At mor ringer, skriver og blander sig i barnets dagligdag sker nok ud fra den gode vilje, men det har ofte den modsatte virkning; et frustreret barn som hænger fast i navlestrengen og aldrig lærer at stå på egne ben, skriver Poul P., der har stået i spidsen for en efterskole.

- Det starter i vuggestuen, går videre i børnehaven og slutter i skolen.

- Mor følger altid med på sidelinien, ja, mor bliver nærmest 24/7 opdateret med datterens gøremål over mobilen, forældreintra og sociale medier.

Den seje navlestreng

Sådan indleder Poul P, der tidligere har arbejdet som efterskoleforstander, et debatindlæg om den måde forældre opdrager deres børn på. Poul har givet sit indlæg overskriften 'Forældre har svært ved at kappe navlestrengen', og han håber hans budskab kan sætte en debat i gang. Du må derfor meget gerne dele det til alle de forældre og børn du kender. Pouls indlæg forsætter således:

Mødre skal hele tiden 'være på'

- Tidligere havde man som forældre tillid til børnehaven og skolen når man overlod sine børn til dem.

- Måske startede det allerede med den tidligere folkeskolelov, hvor det blev bestemt at 'lærerne i samarbejde med forældrene skulle undervise eleverne'.

- Intensionerne var gode nok, man ville have forældrene til at tage ansvar…

- Problemet er blot at moderne forældre, efter mobiltelefonen og de sociale medier, mener at de hele tiden 'skal være på'.

- Det samme mønster går videre når datteren kommer på efterskole. Mor følger med på sidelinien.

- Mor er på hele døgnet 24/7 over mobilen og Facebook.

- Bliver datteren presset eller gør det lidt ondt, ringer hun straks hjem til mor.

Kærestesorger

- Mor følger hele tiden med i Susannes dagligdag 24/7. Har Susannne kærestesorg bliver det livligt diskuteret på Facebook med både mor og de øvrige mødre.

- Det, som skulle være en frigørelse for datteren til at blive voksen, ender med at blive en fastholdelse til navlestrengen.. mor er altid i den anden ende af mobilen dag og nat.

- Mor ikke bare blander sig i forhold til lærerne og de øvrige elever. Hun er også på facebook med hele elevflokken og deres mødre.

- Ethvert problem bliver livligt vendt og drejet på Facebook og alle har en mening om store og små ting der foregår på efterskolen.

Datteren ender med at blive frustreret

- Det, som skulle være en frigørelse for datteren, lære at flytte hjemmefra og prøve at stå på egne ben sammen med andre unge og nye voksne, i trygge rammer, ender med at blive en frustration, hvor barnet ikke ved hvem man skal være loyal over for.

- Er det skolen? Læreren eller mor derhjemme?

- Tidligere var det sådan, at når man sendte sit barn på efterskole, så havde man tillid til at skolen klarede de små problemer i dagligdagen.

- Man havde tillid til at barnet fik trøst hos sin lærer. Hvis det gik helt galt, så kontaktede man skolen og fik en snak…

- At mor ringer, skriver og blander sig i barnets dagligdag sker nok ud fra den gode vilje, men det har ofte den modsatte virkning, et frustreret barn som hænger fast i navlestrengen og aldrig lærer at stå på egne ben..

Ville være dejligt hvis mødre ikke blandede sig

- Hvor ville det være dejligt om mødrene kunne lære at lade være med at blande sig i efterskolens dagligdag.

- Hvor ville det være dejligt om mødrene havde mod til at kappe navlestrengen og lade deres barn selv klare de små dagligdags problemer på efterskolen, have tillid til at efterskolen selvfølgelig kontakter hjemmet, hvis der er problemer hvor det er nødvendigt at indblande forældrene.

- Måske skulle vi starte med at sende mor på efterskole uden mobiltelefon og Facebook, og lade datteren få fred, så hun kan lære at stå på egne ben, skriver Poul P, men hvad tænker du?