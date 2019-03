Lærere foretrækker elev med dansk navn: Helst ikke Yousuf

- Tilbagestående når det gælder andre kulturer.

- Tosprogethed er en ressource og ikke en svaghed.

- Ærgerligt at folkeskolen er handikappet til at rumme disse elever.

Professor havde håbet på et andet resultat

Sådan skriver Fatima Z i den pt mest populære kommentar, der er skrevet på Politikens Facebook-profil om et forskningsprojekt bestående af fire studier fra TrygFondens Børneforskningscenter, der netop er blevet offentliggjort i det internationale videnskabelige tidsskrift Journal of Public Administration Research And Theory.

Politiken skriver, at det er første gang, at diskrimination af elever i den danske folkeskole undersøges - og en af forfatterne, professor Simon Calmar Andersen fra Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet - er ikke glad for resultatet:

10 procent er et meget højt tal

- Vi havde håbet, at ingen lærere diskriminerede børn med indvandrernavne, og derfor synes vi, 10 procent er et meget højt tal, siger professoren til avisen, om den forskel, der viste sig, da de 1263 deltagende lærere, skulle tage stilling til, om de ville have en dreng med indlæringsvanskeligheder i klassen.

I den ene halvdel af spørgeskemaerne hed drengen nemlig Yousef og i den anden hed han Mathias. Og det viste sig altså at lærerne var mere tilbøjelige til at optage Mathias i klassen end Yousef.

Den rummelighed der ikke eksisterer

- Mit hjerte gør så ondt, når jeg tænker på den rummelighed der IKKE eksisterer rundt på folkeskoler og hvor ressourcefattige lærerene kan være.

- Såkaldt 'tosprogethed' er altså en gave, skriver Jasmina C, mens Karin S er mere forstående:

- Kan det tænkes at lærerne har for mange udfordringer med Yousef?

- Når man er født og opvokset i Danmark, så er forventningen feks. at barnet har et funktionelt dansk, når det starter.

Hvor er forældrenes ansvar?

- Hvor mange skal først til at lære det, når de starter i skolen? Hvor er forældrenes ansvar henne, spørger Karin.