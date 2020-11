Lærestreg: Flov butikstyv har betalt

Vibeke Knudsen fra butikken Ønskebørn i Aabenraa har stor succes med at få butikstyve til at betale. Men hun risikerer at blive straffet for sin metode

- Vi er opmærksomme på sagen og vurderer, om der er grundlag for at indlede en efterforskning mod forretningen for at dele billederne.

Sådan siger chefanklager Liselotte Bøhm fra Syd- og Sønderjyllands Politi til Jydskevestkysten.dk om den måde børnetøjsbutikken Ønskebørn i Aabenraa håndterer butikstyverier på.

Lægger foto af tyve med mundbind på nettet: Bare straf mig

Hvor må det være flovt

Torsdag aften lagde butikken nemlig billeder af et ungt tyvepar på Facebook, og det gav pote. Her til eftermiddag ringede den unge mand med de lange fingre nemlig, og meddelte, at han ville komme forbi og betale for varerne.

- Gud, hvor må det være flovt at komme tilbage med røde ører og betale.

- Men fedt at det lykkedes...

- Så må vi håbe, at de har lært af det og ikke stjæler igen, skriver Randi A i en kommentar på butikkens Facebook-profil - en kommentar der har fået 10 likes.

De har været forbi og betale - alle opslag er væk

- Vi har taget alle opslag ned med tyvene da, de har været forbi og betale for de stjålne varer..

- God weekend, skriver butikken i opslaget, der har fået mere end 300 likes for den melding.

Vibeke var '200 procent' sikker på, at parret var skyldige i butikstyveri for cirka 2500 kr, og sidste år brugte hun også Facebook, til en efterlysning: Dengang endte det endte med, at tyven sendte hende et sødt brev - og penge for varerne:

Vibeke får sødt brev og 500 kr. fra flov butikstyv: Facebook-opslag virkede .

Men hvad tænker du om, at efterlyse butikstyve på den måde?

Og synes du politiet skal rejse en sag mod butikken for at dele billederne?