Lakerede bil i vaskehal: Skrid

- Fuck en frisk tankegang.

Sådan skriver Mads P. i en af de - hold fast - 573 kommentarer, der er skrevet på JydskeVestkystens Facebook-profil om de tre personer, der mandag aften blokerede vaskehallen på OK-tanken i Haderslev.

Når man ikke har en kabine

For de tre - to mænd og en kvinde fra lokalområdet - var nemlig i gang med at omlakere en bil.

- Det fungerer bare skide godt i en vaskehal.

- Gulvet er vådt, og det er et lukket rum.

- Det skaber tilsammen et minimum af støv, når man nu ikke har en malerkabine, skriver Magnus S. i en anden kommentar, men JydskeVestkysten kan fortælle, at en - måske utålmodig bilist med en snavset bil - kontaktede politiet, der dukkede op og bortviste personerne. Der var nemlig ikke sket nogen materiel skade:

Så langt har jeg aldrig tænkt

- Jeg plejer ellers altid at tænke alt godt og grundigt igennem... men jeg stopper åbenbart for tidligt.

- For SÅ langt har jeg lige godt aldrig tænkt, skriver Dawid F. i en tredje kommentar, mens Henrik L. ikke er så imponeret over omlakerings-forsøget:

- Utroligt hvor mange, der i dag simpelthen ikke har nogen form for aktivitet i den øverste etage, skriver Henrik L., og nationen! har været i kontakt med OK, der fortæller, at det vist er første gang, at en af deres vaskehaller er blevet udsat for et omlakerings-forsøg, men hvad siger du?